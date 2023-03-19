Як довго можна їздити в ЄС на авто з українською реєстрацією: всі деталі

Багато українців їдуть за кордон на власному авто. Одне із частих питань - як довго можна їздити на машині з українською реєстрацією в країнах Європи та що загалом потрібно для виїзду за кордон.

TRAVEL РБК-Україна запитало у фахівців, що треба знати про перетин кордону України та ЄС на своєму транспорті та скільки часу можна користуватися в європейських країнах автомобілями на українській реєстрації.

Виїзд до Європи на власному авто: документи, страховка та правила

Найперше, про що треба подбати перед виїздом за кордон на своєму авто - список необхідних для цього документів, розповідає РБК-Україна Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

При перетині кордону на своєму авто водії повинні мати наступні документи:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);

державний номерний знак на автомобілі;

договір міжнародного страхування “Зелена карта”.

Як правило, "Зелена карта" є обов'язковим документом: без нього не можна пройти контроль на кордоні. Якщо з якихось причин перед виїздом за кордон ви її не оформили, ви можете зіткнутися з багатьма ризиками.

Фото: Для виїзду за кордон на своєму авто потрібні кілька документів (facebook.com/DPSUkraine)

Наприклад, доведеться компенсувати витрати після ДТП з власної кишені або платити штрафи в сумі від 1000 євро за відсутність поліса. В деяких випадках загрожує навіть конфіскація транспортного засобу та депортація з країни.

"Що стосується договору страхування, то без цього документа сьогодні не можна перетнути кордон України з ЄС і потім їздити країнами Євросоюзу. Також варто одразу враховувати, на який період ви їдете за кордон, адже дешевше придбати поліс на весь термін поїздки в Україні, оскільки ціни на "Зелену карту" в нашій країні значно нижчі", – коментує Максим Боярчуков.

Якщо ви не є власником авто, але збираєтесь перетинати на ньому кордон, вам необхідно крім названих вище, мати також наступні документи:

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

"Їздити Європою на автомобілі з українськими номерами, згідно з європейським законодавством дозволено протягом 6 місяців. Після цього потрібно буде виїхати з ЄС та знову в'їхати на територію, щоб "обнулити" цей термін", – пояснює фахівець.

Коли треба реєструвати автомобіль у Польщі

Всі автомобілі, які зареєстровані в Україні та якими керують українці, що приїжджають до Польщі через війну, розглядаються як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції, підписантами якої є як Польща, так і Україна.

"Тому українці, які прибувають до Польщі після 24 лютого 2022 року, підпадають під дію цієї конвенції й не мають одразу ставити автомобіль на облік. Проте поміж цього є ще й митні зобов’язання і якщо автомобіль перебуває в країні більше ніж пів року, його треба зареєструвати в місцевій районній (повітовій) адміністрації за місцем проживання", – пояснює РБК-Україна адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко.

Фото: Реєструвати авто в Польщі треба, якщо його власник надалі планує залишатися жити в цій країні понад 6 місяців (Getty Images)

За його словами, реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі треба, якщо його власник планує перебувати в цій країні більше, ніж півроку.

"Як пояснює Міністерство фінансів Польщі, у разі наміру змінити постійне місце проживання громадянина України до Польщі передбачено порядок митного оформлення авто зі звільненням від ввізного мита. Під таку процедуру можуть потрапити авто, якими користуються щонайменше 6 місяців у третій країні особою, яка переселяється до Польщі, із подальшою забороною продажу протягом 12 місяців та зобов’язанням використовувати авто з тією ж ціллю", – пояснює фахівець.

Автомобілі, ввезені вимушено українцями до Польщі, незалежно від строку їх володіння та користування в Україні, можуть використовуватися за будь-яким призначенням та продаватися в будь-який момент після реєстрації в Польщі, але тільки після митного оформлення.

Більше про правила реєстрації авто у Польщі Віталій Сокуренко пояснював у своїй колонці для РБК-Україна.

Раніше стало відомо, чому українці масово продають свої авто в Європі.

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