80 тысяч гривен. Польша вводит новые выплаты украинцам, пострадавшим от войны

Деньги получат освобожденные из плена женщины и осиротевшие дети

В Польше вводят новые выплаты для украинских женщин и детей, пострадавших из-за войны. Финансовую помощь будут оказывать через Фонд имени блаженного Климентия Шептицкого.

О его создании сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Какие выплаты предусмотрены украинцам от Польши и как их получить, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Фонд получил 64 миллиона гривен из бюджета Польши

В связи с полномасштабной агрессии России против Украины Фонд международной солидарности, по инициативе канцелярии премьер-министра Польши, принял решение об учреждении Фонда имени Климентия Шептицкого, отмечается на странице организации.

Фото: Польша продолжает оказывать поддержку украинцам (unsplash.com/ryan-faulkner-hogg)

Помощь будет оказываться детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны, и женщинам, находившимся в российском плену.

Проект финансируется за счет средств из общего резерва государственного бюджета Польши. Общая сумма - 8 млн 270 тысяч злотых, это более 64 млн гривен.

Женщины, освобожденные из российского плена, получат единовременные выплаты в 10 тысяч злотых (80 тысяч гривен).

Также Фонд будет оказывать финансовую поддержку детям, осиротевшим из-за войны. Сиротам будут выплачивать примерно по 720 злотых (5700 гривен) ежемесячно. Предполагается, что выплаты получат 1600 украинских детей.

Также Фонд Шептицкого будет оказывать психологическую и реабилитационную помощь женщинам, часть из них смогут отправиться в оздоровительно-реабилитационный лагерь осенью 2022 года.

Фото: Улица в Варшаве с баннером в честь Украины (unsplash.com/natali-hordiiuk)

Как получить выплаты и психологическую помощь от Фонда

Заявки на помощь можно подать в электронном виде на сайте Фонда. Денежные выплаты будут предоставляться до конца декабря 2022 года. Помощь будет оказана исключительно гражданам Украины.

Деньги будут начисляться на банковский счет в гривне. Заявки на предоставление помощи принимаются постоянно до 30 ноября 2022 года или до момента исчерпания средств, предназначенных на выплаты, если это произойдет раньше.

Финансовая поддержка будет оказана детям до 18 лет, у которых оба родителя или один из них, если он был единственным опекуном ребенка, погибли в результате войны в Украине.

Помимо единовременной выплаты, женщины, освобожденные из плена, могут получить психологические или психиатрические консультации. Заявку следует подать до 20 сентября. Эти женщины также смогут поехать в лагерь отдыха и реабилитации.

"Поездка продлится неделю. Количество мест ограничено. Заявки на участие в оздоровительно-реабилитационной поездке принимаются со дня объявления набора до 20 сентября 2022 года", - говорится на странице Фонда.

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