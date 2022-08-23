Що буде з виплатами українцям у Німеччині, якщо з'їздити в Україну

Дозволяється бути відсутнім в країні 21 день на рік

Прихисток від війни у Німеччині знайшли вже 900 тисяч українців. Чимало з наших співгромадян планують з'їздити на певний час додому.

Без втрати статусу тимчасового захисту залишити межі Німеччини можна на півроку, але для збереження виплат термін поїздки зовсім невеликий.

На скільки днів можна поїхати з Німеччини додому та що треба враховувати при подорожах, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

З якими документами можна поїхати додому на короткий термін

Право поїхати додому мають всі українці, які отримали тимчасовий захист через війну за параграфом 24 Закону про перебування. Тобто ті, хто отримав статус на перебування Aufenthaltstitel і посвідку про це, можуть повернутися в Німеччину будь-коли, але треба перевірити дату її чинності та продовжити перед виїздом.

Фото: Повернутися без біометричного паспорта в Німеччину можна до 30 листопада (gettyimages.com)

Якщо поїздка короткострокова, зніматися з реєстрації в Міграційній службі Німеччини не треба.

Статус на перебування може бути втрачений у таких випадках:

виїзд з території Німеччини на термін понад 6 місяців;

виїзд на менший термін з "нетимчасової причини" (наприклад, на навчання, догляду за членом родини).

Втім, є винятки. Якщо довести, що відсутність обмежена і тимчасова, Міграційна служба може продовжити термін на понад 6 місяців.

Ті, хто подав заявку на отримання дозволу на перебування, отримують тимчасову довідку про право перебування Fiktionsbescheinigung. Із цією посвідкою громадяни України можуть повернутися до Німеччини, якщо вони мають біометричний паспорт.

Ті, хто не має біометричного паспорта, із тимчасовою посвідкою зможуть повернутися в Німеччину тільки до 30 листопада 2022 року. Зазначається, що Fiktionsbescheinigung не заміняє біометричного паспорта для поїздок в інші країни Шенгенської зони навіть транзитом.

Виплати збережуться. На скільки можна виїздити з Німеччини біженцям

Українцям, які отримують фінансову допомогу з безробіття ALGII, перед тим, як поїхати з Німеччини, слід повідомити це свій Jobcenter. Тоді центр зайнятості дасть дозвіл на відсутність.

Фото: Перед поїздкою варто повідомити у свій Jobcenter (gettyimages.com)

Допомога буде виплачуватися надалі за умови, що отримувач виїде з Німеччини не довше, ніж на 21 день. Ці дні рахуються не за один раз, як у Польщі, а сумарно за весь рік - включаючи вихідні та державні свята.

Інші умови для отримання виплат:

Якщо поїздка триває від 3-6 тижнів, Jobcenter виплатить гроші тільки лише за три тижні; Поїздка на термін понад 6 тижнів передбачає втрату виплат на весь цей час. Щоб їх поновити, треба буде знов подати заяву ALGII; При поверненні Україну назовсім фінансова допомога з безробіття втрачається.

Нагадаємо, ми писали, що Польща запроваджує нові виплати українцям, які постраждали від війни.