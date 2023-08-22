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Більш вимогливі. У Польщі змінюється підхід українців до пошуку роботи

Вівторок 22 серпня 2023 11:42
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Більш вимогливі. У Польщі змінюється підхід українців до пошуку роботи Фото: Робота у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За останні півтора роки популярність сезонної роботи у Польщі серед українців зменшилась. Все більше людей шукають вакансії з тривалим працевлаштуванням.

Водночас і працедавці у Польщі більше шукають високоваліфіковані кадри – директорів та аналітиків, розповіли TRAVEL РБК-Україна в агентстві Gremi Personal.

Більшість українських працівників у Польщі – із невеликих міст України

Компанія провела внутрішнє дослідження серед працевлаштованих українців. Половина опитаних проживають у Польщі від року до 3 років. Менше року тому прибули 42% респондентів, а 8% переїхали в цю країну понад 5 років тому. Серед опитаних вперше до Польщі приїхали 24%.

Зросла кількість українців, які довго працюють на одному місці. Змінювали роботу 1-2 рази 66% опитаних. Тих, хто переходив на іншу роботу понад 3 рази – 30%. Лише 4% респондентів відповіли, що змінювали роботу понад 5 разів.

За даними Gremi Personal, до Польщі найчастіше їдуть жителі українських міст із населенням до 50 тисяч – таких 36% опитаних. Із міст з 50-100 тисяч населення було 29% учасників дослідження, від 100 до 500 тисяч – 18%, понад 500 тисяч – 17%.

Як змінився підхід українців до пошуку вакансій

Частина українців як і раніше, приїжджають на сезонні роботи, але їхня кількість значно зменшилась за останні півтора роки, відзначають у компанії.

"Українці стають більш вимогливими у пошуках роботи у Польщі. Продовжуємо спостерігати за змінами трендів на ринку працевлаштування. Все більше у Польщі шукають висококваліфікованих працівників з України – наразі серед популярних вакансій: директор з продажів, директор з підбору персоналу, маркетинговий директор, бізнес-аналітик, інвестиційний аналітик, операційний директор", –зазначає директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Більш вимогливі. У Польщі змінюється підхід українців до пошуку роботиФото: Робота у пекарні (gettyimages.com)

Яку роботу найчастіше обирають українці без досвіду та знання мови

Як зазначають у компанії, переважна кількість низькокваліфікованих робітників обирають роботу у таких сферах:

  • на виробництві м'ясної та рибної продукції;
  • у пекарнях;
  • в закладах харчування;
  • на складах;
  • на виробництвах заморожування овочів та фруктів;
  • на виробництвах компонентів електронної техніки;
  • на виготовленні будівельних матеріалів.

Раніше намір затриматися в Польщі на довший час озвучували третина українських біженців, а повернутися додому відразу після війни планували 47% опитаних. 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% – за фахом, а більше половини виконують роботу нижче кваліфікацій.

Нагадаємо, українцям пояснили, чому в Польщі не можна буде отримати польську візу.

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