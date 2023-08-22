Более требовательны. В Польше меняется подход украинцев к поиску работы

За последние полтора года популярность сезонной работы в Польше среди украинцев снизилась. Все больше людей ищут вакансии с длительным трудоустройством.

В то же время и работодатели в Польше больше ищут высоковалифицированные кадры – директоров и аналитиков, рассказали TRAVEL РБК-Украина в агентстве Gremi Personal.

Большинство украинских работников в Польше – из небольших городов Украины

Компания провела внутреннее исследование среди трудоустроенных украинцев. Половина опрошенных проживают в Польше от года до трех лет. Меньше года назад прибыли 42% респондентов, а 8% переехали в эту страну более 5 лет назад. Среди опрошенных впервые в Польшу приехали 24%.

Возросло количество украинцев, долго работающих на одном месте. Меняли работу 1-2 раза 66% опрошенных. Тех, кто переходил на другую работу более 3 раз – 30%. Только 4% респондентов ответили, что меняли работу более 5 раз.

По данным Gremi Personal, в Польшу чаще всего уедут жители украинских городов с населением до 50 тысяч – таких 36% опрошенных. Из городов с 50-100 тысячами населения было 29% участников исследования, от 100 до 500 тысяч – 18%, более 500 тысяч – 17%.

Как изменился подход украинцев к поиску вакансий

Часть украинцев по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года, отмечают в компании.

"Украинцы становятся более требовательными в поисках работы в Польше. Продолжаем наблюдать за изменениями трендов на рынке трудоустройства. Все больше в Польше ищут высококвалифицированных работников из Украины – среди популярных вакансий: директор по продажам, директор по подбору персонала, маркетинговый директор, бизнес-аналитик, инвестиционный аналитик, операционный директор", – отмечает директор департамента рекрутации Анна Джоболда.

Фото: Работа в пекарне (gettyimages.com)

Какую работу чаще всего выбирают украинцы без опыта и знания языка

Как отмечают в компании, подавляющее число низкоквалифицированных рабочих выбирают работу в следующих областях:

на производстве мясной и рыбной продукции;

в пекарнях;

в заведениях питания;

на складах;

на производствах замораживания овощей и фруктов;

на производствах компонентов электронной техники;

на изготовлении строительных материалов.

Ранее намерение задержаться в Польше на более долгое время озвучивали треть украинских беженцев, а вернуться домой сразу после войны планировали 47% опрошенных. 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% – по специальности, а более половины выполняют работу ниже квалификаций.

Напомним,украинцам объяснили, почему в Польше нельзя будет получить польскую визу.

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