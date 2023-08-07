Залежить від віку та роботи. Хто з українців планує затриматися у Польщі: опитування

Молоді біженці частіше планують затриматися у Польщі ще на рік чи довше. Що старші втікачі від війни, то більше з них хочуть повернутися додому.

Хто з українців має намір залишитися у Польщі на триваліший час, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міграційної платформи EWL.

У дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", яке провели міграційна платформа EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, експерти порівняли портрети українців – тих, хто планує залишитися в Польщі мінімум на рік і тих, хто хоче повернутися в Україну.

Раніше намір затриматися в Польщі на довший час озвучували третина українських біженців, а повернутися додому відразу після війни планували 47% опитаних.

Виявилося, що плани залишитися у Польщі відрізняються у різних вікових групах. Наприклад, середній вік біженців, які планують затриматися в сусідній країні – 34,3 роки. А тих, хто планує повернутися в Україну – 38,2 роки.

Загалом наміри біженців у вікових групах опитаних такі:

18-25 років: 21% хочуть залишитися у Польщі, а 12% – повернутися в Україну;

26-35 років: 26% мають намір залишитися, а 36% – повернутися в Україну;

36-45 років: на 13% більше громадян України намір залишитися в Польщі, ніж тих, хто хоче повернутися додому;

від 45 років: хочуть залишитися в Польщі 5%, а повернутися додому 12%;

Виявилося, що 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% – за фахом, а більше половини виконують роботу нижче кваліфікацій (52%).

Серед тих, хто хоче повернутися в Україну відсоток працевлаштованих українців нижчий – 65%. Натомість серед них менше працюють нижче кваліфікацій (46%) і 24% мають роботу відповідно фаху.

Серед українських біженців, які мають намір залишитися у Польщі, найбільше вихідців з півночі України (33%), півдня (28%) та центру (19%). Із цих регіонів також найбільша частка тих, хто планує повернутися додому: із півночі України – 50%, центру – 18%, та півдня (15%).

"У перші місяці війни саме з півночі, центру та півдня виїжджало найбільше українців до Польщі. Нині північні області України вільні, тому усе більше українців повертається додому або чекає моменту закінчення війни, щоби повернутися. Після деокупації Херсону минулого року ми спостерігали тенденцію, що частина українців також поверталися додому. Але зараз не всі мешканці українського Півдня поспішають це робити: частина цих територій залишається під російською окупацією і зберігається небезпека через постійні обстріли на вільних або звільнених територіях", – пояснила керівниця відділу легалізації платформи EWL Марія Кузенко.

Раніше ми розповідали, скільки українців планують залишатися у Польщі на роки та звернутися за дозволом на перебування.

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