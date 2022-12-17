UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безкоштовний транспорт для українців у столиці Латвії: як скористатися

Фото: Громадський транспорт у Ризі (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У столиці Латвії, Ризі, українці можуть безкоштовно їздити громадським транспортом безкоштовно принаймні до 30 липня 2023 року. Вони можуть вільно користуватись тролейбусами, трамваями, автобусами в місті.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, як скористатися безкоштовним проїздом у транспорті Риги.

Як оформити безкоштовні квитки на транспорт у Ризі

Щоб користуватися безкоштовним проїздом, вам потрібно мати електронний проїзний, і при цьому ваше місце проживання має бути зареєстроване саме у Ризі.

Оформити проїзний можна:

  1. безпосередньо у центрах обслуговування клієнтів Rīgas satiksme (обслуговування клієнтів за попереднім записом);
  2. у Ризькому центрі підтримки українців. Центр знаходиться за адресою: вулиця Амата, 4 (обслуговування клієнтів відбувається у порядку живої черги з 9:00 до 18:00).

З собою треба мати документ, що засвідчує особу. Також – документ із персональним кодом, виданий у міграційній службі Латвії. Якщо у вас вже є електронний проїзний, то візьміть його із собою, якщо ні – новий вам видадуть на місці.

Фото: Центральна залізнична станція у Ризі (wikipedia.org)

Як і де оформити безкоштовні квитки для дітей

На громадському транспорті Риги діти дошкільного віку можуть їздити безплатно. Водночас школярі можуть отримати 100% знижку на проїзд, якщо вони проходять навчання в місцевій школі. Для цього знадобиться картка школяра, яку видають за місцем навчання. Далі для дітей процедура оформлення така сама, як і для дорослих.

Посилання на корисні ресурси з транспорту в Ризі

  • Загальну актуальну інформацію про види квитків та про те, як їх поповнити, можна перевірити тут;
  • Дізнатися час прибуття та відправлення громадського транспорту можна за посиланням;
  • Спланувати маршрут громадським транспортом Риги можна на сайті;
  • Перевірити інформацію про види квитків у Ризі та про те, як їх поповнити, можна тут;
  • За посиланням доступна карта місць, де можна придбати квитки.

Нагадаємо, у Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців.

Також повідомлялося, як можна дістатися в Угорщину з України у грудні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяРигатролейбусавтобуси