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У Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців: деталі

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П'ятниця 09 грудня 2022 12:08
У Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців: деталі Фото: Українські біженці у Латвії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Латвії продовжили термін підтримки українських біженців до 30 червня 2023 року. Поправки до Закону про допомогу цивільному населенню України 14 Сейм ухвалив 8 грудня.

Що зміниться для українських біженців у Латвії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на bnn-news.com.

За поточною редакцією закону допомога громадянам України у Латвії передбачена до 31 грудня 2022 року. За продовження надання первинної підтримки та житла депутати проголосували одноголосно.

Відповідно до поправок, для громадян України, які мають право на тимчасовий захист, будуть запроваджені такі зміни:

  • посвідку на проживання – посвідчення особи громадянина третьої країни – видає Управління у справах громадянства та міграції строком на два роки.
  • проїзні документи, видані в Україні та строк дії яких закінчився, вважатимуться дійсними у Латвії до 28 лютого 2024 року;
  • з 1 липня 2023 року українські біженці матимуть право відвідувати безкоштовні уроки латиської мови.

У Латвії ухвалили важливі зміни для українських біженців: деталіФото: Латвія продовжить підтримувати біженців до літа 2023 (gettyimages.com)

Днями уряд Латвії ухвалив рішення направити 2,4 млн. євро на оплату медичних послуг для українських біженців.

Тимчасовий захист у Латвії з початку війни оформили понад 43 тисячі українців.

Нагадаємо, ми писали, що для українців в Естонії запроваджують важливі зміни.

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