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Бесплатный транспорт для украинцев в столице Латвии: как воспользоваться

Фото: Общественный транспорт в Риге (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В столице Латвии, Риге, украинцы могут бесплатно ездить на общественном транспорте бесплатно по крайней мере до 30 июля 2023 года. Они могут свободно пользоваться троллейбусами, трамваями, автобусами в городе.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, как воспользоваться бесплатным проездом в транспорте Риги.

Как оформить бесплатные билеты на транспорт в Риге

Чтобы пользоваться бесплатным проездом, вам нужно иметь электронный проездной, и при этом ваше местожительство должно быть зарегистрировано именно в Риге.

Оформить проездной можно:

  1. непосредственно в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme (обслуживание клиентов по предварительной записи);
  2. в Рижском центре поддержки украинцев. Центр находится по адресу: улица Амата, 4 (обслуживание клиентов проходит в порядке живой очереди с 9:00 до 18:00).

С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность. Также – документ с персональным кодом, выданный в миграционной службе Латвии. Если у вас уже есть электронный проездной, то возьмите его с собой, если нет – новый вам выдадут на месте.

Фото: Центральная железнодорожная станция в Риге (wikipedia.org)

Как и где оформить бесплатные билеты для детей

На общественном транспорте Риги дети дошкольного возраста могут ездить бесплатно. В то же время школьники могут получить 100%-ную скидку на проезд, если они проходят обучение в местной школе. Для этого понадобится карточка школьника, которую выдают по месту обучения. Далее для детей процедура оформления такая же, как и для взрослых.

Ссылки на полезные ресурсы по транспорту в Риге

  • Общую актуальную информацию о видах билетов и о том, как их пополнить, можно проверить здесь;
  • Узнать время прибытия и отправки общественного транспорта можно по ссылке;
  • Спланировать маршрут на общественном транспорте Риги можно на сайте;
  • Проверить информацию о видах билетов в Риге и о том, как их пополнить, можно здесь;
  • По ссылке доступна карта мест, где можно приобрести билеты.

Напомним, в Латвии приняли важные изменения для украинских беженцев.

Также сообщалось, как можно добраться в Венгрию из Украины в декабре.

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