Бесплатный транспорт для украинцев в столице Латвии: как воспользоваться

В столице Латвии, Риге, украинцы могут бесплатно ездить на общественном транспорте бесплатно по крайней мере до 30 июля 2023 года. Они могут свободно пользоваться троллейбусами, трамваями, автобусами в городе.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, как воспользоваться бесплатным проездом в транспорте Риги.
Чтобы пользоваться бесплатным проездом, вам нужно иметь электронный проездной, и при этом ваше местожительство должно быть зарегистрировано именно в Риге.
Оформить проездной можно:
С собой надо иметь документ, удостоверяющий личность. Также – документ с персональным кодом, выданный в миграционной службе Латвии. Если у вас уже есть электронный проездной, то возьмите его с собой, если нет – новый вам выдадут на месте.
На общественном транспорте Риги дети дошкольного возраста могут ездить бесплатно. В то же время школьники могут получить 100%-ную скидку на проезд, если они проходят обучение в местной школе. Для этого понадобится карточка школьника, которую выдают по месту обучения. Далее для детей процедура оформления такая же, как и для взрослых.
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