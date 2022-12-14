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11 поїздів щодня. Як дістатися в Угорщину з України в грудні 2022 року

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Середа 14 грудня 2022 18:33
11 поїздів щодня. Як дістатися в Угорщину з України в грудні 2022 року Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які планують поїздку в Угорщину, мають можливість дістатися з України одним із 11 щоденних поїздів. Один із них рушає із Києва, решта – із Закарпаття.

Які тепер є сполучення із цією країною, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

У компанії зазначають, що тепер "Укрзалізниця" має 11 сполучень з Угорщиною, а поїхати можна потягами за таким розкладом:

  • №31 "Мукачево – Будапешт", щоденно з Мукачева о 16:30, Чоп – 17:40/18:15, Феріхегі (аеропорт) – 22:14/22:15, Будапешт- Ньюгати – о 22:37;
  • №34/33 "Будапешт – Мукачево", щоденно з Будапешта-Ньюгати – о 07:23, Феріхегі (аеропорт) – 07:42/07:43, Чоп – 13:40/14:20, прибуття до Мукачева – о 15:30.

Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп – 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт – 18:14/18:15, прибуття Будапешт-Ньюгати – о 18:37;

  • №140 "Відень – Захонь – Чоп" та №149 "Чоп – Захонь – Відень";

Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою у Захоні.

11 поїздів щодня. Як дістатися в Угорщину з України в грудні 2022 рокуФото: Відправлення поїзда Київ - Відень, який їде через Будапешт (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня – о 11:21.

  • №6280/6281 "Захонь – Чоп – Захонь" щоденно відправленням із Захоні о 03:42, прибуття до Чопа о 05:00, зворотно з Чопа – о 05:29, прибуття в Захонь – о 04:47;
  • №6282/6283 "Захонь – Чоп – Захонь" щоденно відправленням із Захоні о 06:34, прибуття Чоп о 07:52, зворотно з Чопа о 08:22, прибуття Захонь о 07:40;
  • №6284 "Дебрецен – Мукачево" щоденно відправленням із Дебрецена о 05:58 через Н'їредьхазу та Кішварду, прибуття до Чопа о 09:53, прибуття до Мукачева об 11:33;
  • №6285 "Чоп – Захонь" щоденно відправленням із Чопа о 10:25, прибуття Захонь о 09:43;
  • №6286/6287 "Захонь – Чоп – Захонь" щоденно відправленням із Захоні о 14:24, прибуття Чоп о 15:42, зворотно із Чопа – о 16:12, прибуття Захонь 15:30;
  • №6288/6289 "Захонь – Чоп – Захонь" щоденно відправленням із Захоні о 18:37, прибуття Чоп о 19:55, зворотно з Чопа о 20:25, прибуття Захонь 19:43;
  • №6290/6291 "Захонь – Чоп – Захонь" відправленням із Захоні о 20:41, прибуття до Чопа о 21:59, зворотно з Чопа о 22:29, прибуття до Захоні о 21:47 щоденно;
  • №749/140" Київ – Будапешт" (у складі безпересадкових вагонів "Київ – Відень").

Пасажирам пояснюють, що продаж проїзних документів за маршрутом "Київ – Відень" здійснюється виключно через каси міжнародного сполучення за 20 днів до відправлення потяга. Уточнити актуальну інформацію стосовно наявності вільних місць також можливо лише у касах. Потяг курсує за щоденним графіком, відправлення о 12:57.

Також уточнюють, що потяг №33 "Мукачево – Будапешт" курсує без пересадок. Орієнтовна ціна квитка – 1000 грн. Приблизна вартість квитка на потяг №140 Чоп – Відень – 2200 грн. Вартість залежить від курсу валют на дату придбання квитка.

В "Укрзалізниці" зазначають, що продаж квитків до Угорщини проводиться тільки через касу. Ознайомитись з графіком руху міжнародних потягів можна на сайті uz-vezemo.com в розділі міжнародні рейси.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття.

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