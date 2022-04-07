"Без бюрократии". Стало известно, сколько украинцев нашли убежище в Греции и на Кипре

В Греции всем беженцам из Украины предоставят социальный и налоговый номер на год

Во время войны России против Украины в Грецию и на Кипр с момента начала вторжения РФ прибыло в общей сложности 10 тысяч наших граждан.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание "Европейская правда".

Уточняется, что по состоянию на сегодня в Грецию прибыли более 7100 человек. Среди них - 2289 несовершеннолетних. По данным кипрского государственного радио, более 3000 человек из Украины прибыли в страну.

Какие условия въезда беженцев в Грецию

По данным украинского МИДа, въезд в Грецию беженцам из Украины разрешен по имеющимся документам:

украинский биометрический/небиометрический загранпаспорт;

внутренний украинский паспорт (старого образца в виде книжки или ID-карты);

свидетельства о рождении ребенка.

Алгоритм действий для граждан Украины, нуждающихся на территории Греции статуса временной защиты размещен на официальном сайте Министерства миграции и убежища Греции на греческом, английском и украинском языках.

В Греции всем беженцам из Украины "предоставят социальный и налоговый номер на последующие 12 месяцев без какой-либо бюрократии", заявил министр миграции Нотис Митаракис.

Из-за предыдущего кризиса беженцев после сирийской войны в Греции остались лагеря беженцев на 60 000 человек. Сейчас 30 000 мест остаются свободными. Кроме того, многие остаются в этих странах у родственников и друзей, пишет "Европейская правда".

Напомним, мы писали, как Словакия стала центром приема беженцев из Украины.