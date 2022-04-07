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"Без бюрократії". Стало відомо, скільки українців знайшли притулок у Греції та на Кіпрі

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Четвер 07 квітня 2022 11:54
"Без бюрократії". Стало відомо, скільки українців знайшли притулок у Греції та на Кіпрі Фото: українські біженці на кордоні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У Греції всім біженцям з України нададуть соціальний і податковий номер на рік

Під час війни Росії проти України в Грецію і на Кіпр з моменту початку вторгнення РФ прибуло в цілому 10 тисяч наших громадян.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на видання "Європейська правда".

Уточнюється, що станом на сьогодні до Греції прибули понад 7100 осіб. Серед них - 2289 неповнолітніх. За даними кіпрського державного радіо, понад 3000 осіб з України прибули в країну.

Які умови в'їзду біженців до Греції

За даними українського МЗС, в'їзд до Греції біженцям з України дозволений за наявними документами:

  • український біометричний/небіометричний закордонний паспорт;
  • внутрішній український паспорт (старого зразка у вигляді книжки або ID-картки);
  • свідоцтва про народження дитини.

Алгоритм дій для громадян України, які потребують на території Греції статусу тимчасового захисту розміщено на офіційному сайті Міністерства міграції та притулку Греції грецькою, англійською та українською мовами.

У Греції всім біженцям з України "нададуть соціальний і податковий номер на наступні 12 місяців без будь-якої бюрократії", заявив міністр міграції Нотис Митаракис.

Через попередню кризу біженців після сирійської війни в Греції залишилися табори біженців на 60 000 осіб. Зараз 30 000 місць залишаються вільними. Крім того, багато хто залишається в цих країнах вдома у родичів і друзів, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, ми писали, як Словаччина стала центром прийому біженців з України.

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