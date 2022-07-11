Бассейны вместо пляжей. Где официально разрешено отдыхать в Одессе: список

В городе летом разрешили отдыхать в некоторых аквапарках и комплексах с бассейнами
Пляжи в Одессе заминированы, а в море плавать категорически запрещено. Пляжные локации города открывать пока не планируют, поскольку в акватории – большое количество взрывоопасных предметов и существует постоянная угроза для туристов.
“Сейчас очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть к нам на берег, так же есть опасность угрозы с моря. И для того, чтобы обезопасить людей – пляжи открываться не будут”, – отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко. Впрочем, для одесситов и тех, кто приезжает в город, разрешено отдыхать в бассейнах и аквапарках.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на блог журналистки и путешественницы Ирины Савиной. Она опубликовала список локаций, где в Одессе отдыхать официально разрешено.
В Одессе этим летом открылись аквапарки и несколько бассейнов, где можно поплавать и загорать. Вот полный список этих мест:
Аквапарк Hawaii (Аркадия):
Фото: Отдыхать в Одессе можно только в некоторых локациях. В них вошли несколько аквапарков (aquaparkodessa.com.ua)
Аквапарк Одесса (Авангард)
Со скидкой в 50% взрослый билет стоит 500 грн, детский (дети ростом до 140 см) – 400 грн, детям до 3-х лет включительно – вход бесплатный.
Пляж Ибица с бассейном
Portofino Hotel Beach Club с бассейном
Стоимость шезлонга – 200 грн. В цену входит пользование полотенцем, зонтиком, столиком.
Фото: В Одессе категорически запрещено купаться в море, но для отдыха доступны некоторые бассейны (booking.com)
Maristella Marine Residence с бассейном
Стоимость посещения бассейна – 300грн. В стоимость включено шезлонг и полотенце.
Beach-club Nemo (Ланжерон)
В стоимость посещения входят:
Комплекс открыт ежедневно с 8:00 до 21:00,
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