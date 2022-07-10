Автобусные туры и авиа из Польши. В какие путешествия едут украинцы этим летом
Какие преимущества и недостатки поездок в отпуск на автобусе
На путешествия во время войны решается далеко не каждый. Однако часть людей все же пытается отправиться хотя бы на короткий отдых, чтобы перезагрузиться и с новыми силами работать на общую победу.
В этом году из-за закрытого неба Украины авиатуры доступны только с вылетом из соседних стран, а вот автобусные путешествия регулярно проводят из областных центров нашей страны.
В колонке для TRAVEL РБК-Украина специалист по туризму Марина Казакова рассказывает, как изменились интересы украинцев относительно путешествий во время войны и анализирует среднюю стоимость автобусных туров за границу от разных компаний.
Туристы перестали откладывать отдых "на потом"
Если раньше украинцы даже не хотели слышать о летнем отдыхе, то сейчас спрос растет с каждым днем. Сегодня я получаю много сообщений от туристов, которые хотят оздоровить себя и детей, но им стыдно, и "что люди скажут, потому что идет война".
Но я убеждена: если поправите здоровье – свое и ваших детей, то наше государство станет сильнее. Ведь после перезагрузки к вам вернутся силы, и вы сможете еще лучше делать свое дело. Каждый помогает на своем фронте, как может.
Недаром в школе урок длится 45 минут, а затем – перерыв. Это делается для того, чтобы мозг перезагрузился и дальше более продуктивно работал. Отдых во время войны – это не роскошь, а потребность для организма.
По моим наблюдениям, интерес к турам в последнее время разделился на две группы: те, кто спрашивает и сразу покупает (в течение 24-48 часов) и те, кто просто спрашивает.
Фото: Сейчас украинцы быстрее решаются на покупку тура, потому что очень устали и хотят восстановить силы (unsplash.com)
В прошлом году туристы после получения каблуков могли неделями обдумывать и только потом брать тур. Война внесла коррективы в скорости принятия решений: сейчас многие вопросы решаются гораздо быстрее, в том числе это касается покупки путевок.
Каковы причины спроса на отдых за рубежом у украинцев во время войны? Прежде всего люди хотят оздоровить детей, поправить собственное здоровье (санаторное лечение никто не отменял), перезагрузиться и наполниться энергией.
Какие варианты отдыха за рубежом для украинцев доступны сегодня
- автобусные туры с выездом из областных центров (Киев, Житомир, Черновцы, Днепр, Львов, Кривой Рог и другие)
- авиатуры с вылетом из аэропортов соседних стран (Польша, Молдова, Венгрия, Румыния, Братислава)
Автобусные туры с отдыхом на море: какие сейчас цены
Какую ориентировочную стоимость такого отдыха предлагают туристические компании? Давайте подробнее разберемся.
- Болгария. Ориентировочное время в пути – 23-27 часов в зависимости от прохождения границы.
Цены за тур для на 9 ночей (7 на курорте) – от 8 400 грн/чел.
- Черногория. Время в пути – 36-38 часов.
Цены за тур для на 8 ночей (5 на курорте) – от 10 500 грн/чел.
- Албания. Время в пути – 40-42 часа.
Цены за тур для на 8 ночей (5 на курорте) – от 15 000 грн/чел.
- Греция. Время в пути – 36-38 часов.
Цены за тур для на 8 ночей (5 на курорте) - от 9 200 грн/чел.
- Хорватия. Время в пути – 32-34 часа
Цены за тур для на 10 ночей (8 на курорте) - от 19 000 грн/чел.
- Турция. Время в пути – от 39 часов.
Цены за тур для на 11 ночей (9 на курорте) – от 10 100 грн/чел.
- Италия. Время в дороге – 28-35 часов.
Цена за тур для на 10 ночей (8 на курорте) – от 10 300 грн/чел.
В стоимость, как правило, входят: автобусный переезд в обе стороны, проживание в отеле 7 ночей, питание "завтрак", медицинская страховка.
Фото: Отдых в Греции автобусным туром доступен по цене от 9200 гривен с человека (unsplash.com)
Преимущества автобусных туров с отдыхом на море
- Можно добраться из областного центра прямо до отеля. Не нужно менять тип транспорта, переносить чемоданы. Например, раньше из Винницы нужно было ехать 5 часов к аэропорту, ждать 2 часа в аэропорту на посадку, лететь 2 часа, ждать 1-2 часа по прилету (забрать багаж и пройти контроль), потом еще трансфер 1-2 часа. Если все подсчитать, то авиапоездка из Винницы в Болгарию составляла минимум 13 часов!
- Автобусом сейчас можно добраться примерно 24-26 часов
- Низкая цена по сравнению с авиатурами
Недостатки:
- Сравнительно долгое время в пути
Совет: если вас огорчает такой долгий переезд, рекомендую переезд разбить на части. Например, можно приехать в Черновцы, заночевать и на следующий день уехать в Болгарию. Время в пути сократится на 9 часов. И будет составлять 14-16 часов.
Автобусные экскурсионные туры в Европу: куда можно поехать
Сейчас большинство экскурсионных туров стартуют из Львова. Приведу несколько примеров туров от разных компаний, которые доступны украинцам в июле.
Фото: Летом можно поехать в Европу на экскурсии (unsplash.com)
- Будапешт – от 2 550 грн с человека;
- Прага – от 2 925 грн;
- Краков, Вена, Будапешт – от 4 125 грн;
- Стамбул – от 5 438 грн;
- Дрезден, Прага, Вена – от 7 313 грн;
- Венеция, Флоренция, Рим – от 8 250 грн;
- Будапешт, Линьяно-Саббьядоро-Венеция-Верона-Триест – от 19 469 грн;
- Швейцария: Цюрих, Женева, Берн – от 11 063 грн с человека.
Преимущества автобусных экскурсионных туров
- насыщенная экскурсионная программа
- низкая цена, самостоятельно такой же тур организовать выйдет дороже
- безопасно, ведь с вами есть сопровождающий украиноязычный гид по всему маршруту
- подходит активным путешественникам.
Недостатки автобусных туров
- долгое время в пути по сравнению с авиатурами
- привязка к программе тура
Какой вариант отдыха вы бы не выбрали, я уверена: после путешествия у вас будет больше сил на то, чтобы работать, восстанавливая украинскую экономику!
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