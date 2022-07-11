Басейни замість пляжів. Де офіційно дозволено відпочивати в Одесі: список

У місті влітку дозволили відпочивати у деяких аквапарках та комплексах з басейнами
Пляжі в Одесі заміновано, а у морі плавати категорично заборонено. Пляжні локації міста відкривати поки не планують, оскільки в акваторії – велика кількість вибухонебезпечних предметів і існує постійна загроза для туристів.
“Зараз дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до нас на берег, так само є небезпека загрози з моря. І для того, щоб убезпечити людей – пляжі відкриватися не будуть”, – відзначила речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко. Втім, для одеситів та тих, хто приїздить до міста, дозволено відпочивати у басейнах та аквапарках.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної. Вона опублікувала список локацій, де в Одесі відпочивати офіційно дозволено.
В Одесі цього літа відкрилися аквапарки та декілька басейнів, де можна поплавати та засмагати. Ось повний список цих місць:
Аквапарк Hawaii (Аркадія):
Фото: Відпочивати в Одесі можна лише у деяких локаціях. До них увійшли кілька аквапарків (aquaparkodessa.com.ua)
Аквапарк Одеса (Авангард)
Зі знижкою у 50% дорослий квиток коштує 500 грн, дитячий (діти зростом до 140 см) – 400 грн, дітям до 3-х років включно – вхід безкоштовний.
Пляж Ібіца з басейном
Portofino Hotel Beach Club з басейном
Вартість шезлонгу – 200 грн. До ціни входить користування рушником, парасолькою, столиком.
Фото: В Одесі категорично заборонено купатися в морі, але для відпочинку доступні деякі басейни (booking.com)
Maristella Marine Residence з басейном
Вартість відвідування басейну – 300грн. У вартість включено шезлонг та рушник.
Beach-club Nemo (Ланжерон)
До вартості відвідування входять:
Комплекс відкритий щодня з 8:00 до 21:00,
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