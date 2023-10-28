Нові напрямки та культура: названі головні туристичні тренди майбутнього

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, індустрія мандрів оговтається від наслідків пандемії на початку 2024 року. Однак вже зараз зрозуміло, що вподобання світових мандрівників значно змінилися.

Державне агентство розвитку туризму виділило основні туристичні тренди, які на думку експертів ВТО ООН, будуть формувати майбутнє галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Держтуризму.

Якими будуть туристичні тренди майбутнього

Стійкість і всеохопність. "Сталість довкілля" більш не крилатий вираз, але нагальна необхідність.

Сучасні мандрівники усе більше обирають саме ті напрямки, де пріоритетом є збереження навколишнього середовища, відповідальне управління ресурсами та добробут місцевих громад.

Більшість туристів зазначає, що під час своїх мандрівок шукають екологічно чисті продукти й готові за них платити, хочуть куштувати локальні спеціалітети та користуватися альтернативними джерелами енергії.

Зростання популярності нових напрямків. Сучасні туристи шукають нові неповторні враження, тому все частіше обирають подорожі до маловідомих країн або регіонів.

Це спонукає ВТО ООН вже зараз зосередити свою увагу на просуванні маловідомих напрямків та активізувати роботу з урядами країн та приватним сектором, щоб заохотити якомога більшу кількість туристів відвідати нові та маловідомі локації.

Фото: Державне агентство розвитку туризму виділило основні туристичні тренди, які на думку експертів ВТО ООН, будуть формувати майбутнє галузі (надане ДАРТ)

Зростання популярності внутрішніх подорожей. Через інфляцію та зростання цін на нафту, що призводять до зростання витрат на транспорт і проживання, сучасні туристи все частіше обирають подорожі в межах своєї країни.

Мандрівники шукають можливості більше вивчити місцеві культури, традиції та кухні. Протягом наступних років тури в невеликі, але цікаві міста та села будуть популярними серед туристів, які шукають унікальних вражень.

Гастрономічний туризм. У сучасному світі унікальна місцева/регіональна нематеріальна культурна спадщина стає дедалі помітнішим фактором для приваблення туристів.

Експерти ВТО ООН вбачають, наприклад, у гастрономічному та винному туризмі можливість не тільки просувати маловідомі напрямки, але й оживити місцеву економіку та зберегти традиції.

Екологічний туризм та заповідні території. Усе більшою популярністю будуть користуватися тури до національних парків та різних природних об'єктів.

Туристи частіше прагнутимуть спокійного та розміреного відпочинку. Основна мотивація – спостереження та оцінка місцевої природи, а також традиційних культур, що переважають у цих природних зонах.

Пригодницький туризм. Альпінізм, рафтинг та трекінг будуть ще популярнішими серед молодих туристів, які шукають нові та екстремальні враження.

Фото: Карпати, Івано-Франківська область (Олег Божко/РБК-Україна)

Під час своїх мандрів туристи зазвичай насолоджуються трьома головними складовими пригод: екзотикою, активним відпочинком та природою.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів вважає, що тренди виділені експертами ВТО ООН чудово вписуються в українську реальність.

"Війна спричинила великий рух тих категорій українців, які за інших обставин ніколи б не відвідали унікальних локацій центральної та західної України, обравши б натомість Туреччину, Єгипет чи Європу. А виявляється, що наша древня культура – рівна серед рівних", – зазначила очільниця ДАРТ.

Нагадаємо, у Всесвітній туристичній організації ініціюють створення робочої групи для підтримки туризму та економіки України. Пропонується почати з організації заходів у безпечних регіонах.

Також всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну.

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