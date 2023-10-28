Новые направления и культура: названы главные туристические тренды будущего

По данным Всемирной туристической организации ООН, индустрия путешествий оправится от последствий пандемии в начале 2024 года. Однако уже сейчас понятно, что предпочтения мировых путешественников значительно изменились.
Государственное агентство развития туризма выделило основные туристические тренды, которые, по мнению экспертов ВТО ООН, будут формировать будущее отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Гостуризма.
Современные путешественники все больше выбирают именно те направления, где приоритетом является сохранение окружающей среды, ответственное управление ресурсами и благополучие местных громад.
Большинство туристов отмечают, что во время своих путешествий ищут экологически чистые продукты и готовы за них платить, хотят пробовать локальные деликатесы и пользоваться альтернативными источниками энергии.
Это побуждает ВТО ООН уже сейчас сосредоточить свое внимание на продвижении малоизвестных направлений и активизировать работу с правительствами стран и частным сектором, чтобы поощрить как можно больше туристов посетить новые и малоизвестные локации.
Путешественники ищут возможность больше изучить местные культуры, традиции и кухни. В течение следующих лет туры в небольшие, но интересные города и села будут популярны среди туристов, которые ищут уникальных впечатлений.
Эксперты ВТО ООН видят, например, в гастрономическом и винном туризме возможность не только продвигать малоизвестные направления, но и оживить местную экономику и сохранить традиции.
Туристы чаще будут стремиться к спокойному и размеренному отдыху. Основная мотивация – наблюдение и оценка местной природы, а также традиционных культур, преобладающих в этих природных зонах.
Во время путешествий туристы обычно наслаждаются тремя главными составляющими приключений: экзотикой, активным отдыхом и природой.
Глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив считает, что тренды, выделенные экспертами ВТО ООН, прекрасно вписываются в украинскую реальность.
"Война повлекла за собой большое движение тех категорий украинцев, которые при других обстоятельствах никогда бы не посетили уникальные локации центральной и западной Украины, выбрав бы Турцию, Египет или Европу. А оказывается, что наша древняя культура – равна среди равных", – отметила глава ДАРТ.
Напомним, во Всемирной туристической организации инициируют создание рабочей группы для поддержки туризма и экономики Украины. Предлагается начать с организации мероприятий в безопасных регионах.
Также всемирно известный сервис бронирования жилья A irbnb после войны будет популяризировать Украину как туристически привлекательную страну.
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