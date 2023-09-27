Всесвітньо відомий сервіс бронювання житла популяризуватиме туризм в Україні після перемоги

Всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну.

Відповідний меморандум підписали 25 вересня 2023 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму.

ДАРТ та Airbnb співпрацюватимуть для популяризації України у світі як туристично привабливого напрямку. Меморандум про це підписали голова агентства Мар’яна Олеськів та співзасновник Airbnb Натан Блечарчик у Генеральному консульстві України у Мюнхені.

Очільниця ДАРТ подякувала представникам Airbnb за безпрецедентну підтримку України з перших днів війни.

"Ініціатива Airbnb щодо надання безкоштовного тимчасового житла понад 100 тисячам біженців з України на початку повномасштабного вторгнення стала для нас значною підтримкою. Після перемоги ми хочемо висловити вдячність і продемонструвати свою гостинність, запросивши до нас увесь світ, який весь цей час стояв поруч з Україною. Підписаний сьогодні документ тепер офіційно засвідчить наші наміри спільно відновлювати туристичну галузь нашої держави", - сказала Мар’яна Олеськів.

Документ передбачає проведення спільних заходів задля промоції туристичного потенціалу України: онлайн публікації, поширення промоційного фото- та відеоконтенту про туристично привабливі місця нашої країни, в тому числі й про Крим після його деокупації.

Фото: Підписання меморандуму (надане РБК-Україна)

Натан Блечарчик зазначив, що хоча зараз в Україні туризм навряд чи можливий, важливо вже зараз визначити курс на післявоєнного відновлення галузі.

"Цим меморандумом ми погоджуємося підтримувати туризм в Україні після закінчення війни. Ця співпраця є вагомим знаком для нашої спільноти у всьому світі", – підкреслив він.

Між тим, на туристичній карті України побільшало "магнітів" – найцікавіших локацій та об'єктів, які приваблюють мандрівників. Їх перелік оновило Державне агентство розвитку туризму України. Розширений список налічує 170 визначних туристичних місць із усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму.

Українці продовжують подорожувати і підтримувати економіку країни під час війни. Лише 21% людей уникають поїздок через можливу небезпеку. Майже половина людей подорожують Україною із туристичною метою.