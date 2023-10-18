ВТО ООН пропонує почати відроджувати туризм в Україні: деталі

У Всесвітній туристичній організації ініціюють створення робочої групи для підтримки туризму і економіки України. Пропонується почати з організації заходів у безпечних регіонах.

Про це генеральний секретар організації Зураб Пололікашвілі заявив у вступній промові на 25-тій сесії Генеральної Асамблеї ВТО ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).

У Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) на сесії, що розпочала роботу в Самарканді (Узбекистан) ініціюють створення робочої групи для підтримки туризму України. Зураб Пололікашвілі зазначив, що організація має об’єднати зусилля усіх членів туристичної спільноти і зробити все можливе для відновлення в'їзного туризму до України.

"Впевнений, що підтримка усіх країн-членів ВТО ООН буде дуже корисною та стане прекрасним початком відродження туризму в Україні. Ми можемо почати з організації різноманітних заходів у відносно безпечних частинах країни, або ж біля кордонів із сусідніми державами", – запропонував Генсек ВТО ООН.

Фото: Робоча група ВТО ООН (надане РБК-Україна)

1 червня 2023 року на 68-му засіданні Європейської Комісії Всесвітньої туристичної організації ООН (ВТО ООН) Україну обрали головувати у цьому органі.

На 69-тому засіданні Європейської комісії ВТО ООН Україна, як країна-очільниця європейського сектору, представила програму туристичного розвитку регіону на 2024-2025 роки.

Раніше ми писали, що всесвітньо відомий сервіс бронювання житла Airbnb після війни популяризуватиме Україну як туристично привабливу країну. Відповідний меморандум підписали 25 вересня 2023 року.

Тим часом, на туристичній карті України побільшало "магнітів" – найцікавіших локацій та об'єктів, які приваблюють мандрівників. Їх перелік оновило Державне агентство розвитку туризму України. Розширений список налічує 170 визначних туристичних місць із усіх 25 регіонів України, в тому числі Криму.

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