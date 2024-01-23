ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіакомпаніям радять терміново перевірити деталі у літаках Boeing: причини

Вівторок 23 січня 2024 15:45
UA EN RU
Авіакомпаніям радять терміново перевірити деталі у літаках Boeing: причини Фото: Літак Boeing 737-900ER (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) рекомендувала всім авіакомпаніям терміново перевірити деталі ще одного покоління літаків Boeing. Йдеться про кріплення заглушок на місці аварійних дверей.

Перевірки пов'язані з інцидентом розгерметизації салону авіалайнера Alaska Airlines на початку січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Раніше 6 січня американський авіарегулятор заборонив польоти 171 літака Boeing 737-9 MAX по всьому світу через випадіння заглушки дверей. Ці конструкції встановлюють замість аварійних дверей у деяких літаках. 5 січня у такого літака Alaska Airlines заглушка відлетіла під час польоту.

На вимогу FAA авіакомпанії перевіряють усі авіалайнери Boeing 737-9 MAX, як закріплені заглушки. Їхні польоти зупинені на невизначений час.

Тепер американський авіарегулятор рекомендує перевірити кріплення заглушок і у літаках Boeing 737-900ER. У них схожа конструкція заглушки дверей із Boeing 737-9 MAX, хоч це різні покоління літаків.

У попередженні про безпеку для авіакомпаній FAA від 21 січня вказується, що деякі авіакомпанії після додаткових перевірок своїх Boeing 737-900ER виявили проблеми із болтами заглушок.

Перевірки Boeing 737-900ER повинні запобігти повторенню інциденту з випадінням аварійної заглушки, який стався з літаком Boeing 737-9 MAX.

Авіакомпаніям радять терміново перевірити деталі у літаках Boeing: причиниФото: Випадіння заглушки в літаку Alaska Airlines (avianews.com/з соцмереж без авторства)

Заглушки дверей встановлюють, якщо авіакомпанії розміщують менше крісел, ніж передбачено літаком. Це допомагає збільшити дальність польотів або розмістити бізнес-клас на додаток до економ-класу. Якщо пасажирів 189 і менше, потреби у двох аварійних виходах за крилом немає. Тому замість дверей авіакомпанії встановлюють заглушку з вікном та панеллю обшивки.

Нагадаємо, ми писали, що майже 200 літакам Boeing заборонили польоти по всьому світу. Причиною став інцидент із новим авіалайнером цієї моделі у флоті авіакомпанії Alaska Airlines.

Також ми розповідали, що японська авіакомпанія перефарбувала усі літаки через війну в Україні. Лоукостер прибрав букву Z на хвості та оновив ліврею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Boeing Авиакомпания Авария
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору