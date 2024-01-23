Авиакомпаниям советуют срочно проверить детали в самолетах Boeing: причины

Федеральная авиационная администрация США (FAA) рекомендовала всем авиакомпаниям срочно проверить детали еще одного поколения самолетов Boeing. Речь идет о креплении заглушек на месте аварийных дверей.

Проверки связаны с инцидентом разгерметизации салона авиалайнера Alaska Airlines в начале января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Ранее 6 января американский авиарегулятор запретил полеты 171 самолета Boeing 737-9 MAX по всему миру из-за случая выпадения заглушки двери. Эти конструкции устанавливают вместо аварийной двери в некоторых самолетах. 5 января у такого самолета Alaska Airlines заглушка отлетела во время полета.

По требованию FAA авиакомпании проверяют все авиалайнеры Boeing 737-9 MAX, как закреплены заглушки. Их полеты остановлены на неопределенное время.

Теперь американский авиарегулятор рекомендует проверить крепления заглушек и в самолетах Boeing 737-900ER. у них похожая конструкция заглушки двери с Boeing 737-9 MAX, хоть это разные поколения самолетов.

В предупреждении о безопасности для авиакомпаний FAA от 21 января указывается, что некоторые авиакомпании после дополнительных проверок своих Boeing 737-900ER выявили проблемы с болтами заглушек.

Проверки Boeing 737-900ER должны предотвратить повторение инцидента с выпадением заглушки аварийной, который произошел с самолетом Boeing 737-9 MAX.

Фото: Выпадение заглушки в самолете Alaska Airlines (avianews.com/из соцсетей без авторства)

Заглушки двери устанавливают, если авиакомпании размещают меньшее число кресел, чем предусмотрено в самолете. Это помогает увеличить дальность полетов или разместить бизнес-класс в дополнение к эконом-классу. Если пассажиров 189 и меньше, потребности в двух аварийных выходах за крылом нет. Поэтому вместо дверей авиакомпании устанавливают заглушку с окном и панелью обшивки.

Напомним, мы писали, что почти 200 самолетам Boeing запретили полеты по всему миру. Причиной стал инцидент с новым авиалайнером этой модели во флоте авиакомпании Alaska Airlines.

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