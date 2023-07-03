У авіакомпаній РФ виникли нові проблеми із ремонтом літаків: деталі

Російські авіакомпанії продовжують відчувати наслідки західних санкцій через вторгнення РФ до України. Заборона на постачання запчастин та ремонт авіалайнерів торкнулася навіть авіаційної фарби.

Тепер перевізники чекають на постачання матеріалів кілька місяців, а розпізнавальні знаки наносять за допомогою наклейок, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Санкції США та ЄС проти російської авіації забороняють обслуговування та постачання запчастин для літаків західного виробництва, які експлуатують авіакомпанії РФ. Незважаючи на те, що авіаперевізники налагодили схеми постачання деяких комплектуючих через треті країни, дефіцит покрити не вдається. Це стосується і спеціальної фарби для літаків.

"Авіакомпаніям доводиться чекати на фарбу по 3-4 місяці. У Росії намагаються її імпортозмістити, але цей процес йде не швидко", – повідомляє профільний російський телеграм-канал.

У мережі опублікували фотографії літака Boeing 737-900ER авіакомпанії "Росія", яка входить до "Аерофлоту". На авіалайнері видно, що повноцінну ліврею нанести не змогли, на борт приклеїли наліпки з розпізнавальними знаками перевізника.

Йдеться про два літаки, які "Аерофлот" нещодавно отримав від російської лізингової компанії. Раніше їх експлуатував індонезійський лоукостер Lion Air.

Протягом кількох місяців літаки літатимуть у такому вигляді, доки у "Аерофлоту" не з'явиться необхідна фарба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських літаків розпочалися відмови навігації.

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