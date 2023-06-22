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Навіть після заборони. У РФ знайшли спосіб отримати літаки Boeing: деталі

Новость на русском →
Четвер 22 червня 2023 14:56
Навіть після заборони. У РФ знайшли спосіб отримати літаки Boeing: деталі Фото: Літак Boeing "Аерофлоту" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" поповнить свій парк двома літаками виробництва Boeing 737-900ER. Авіалайнери прибули до московського аеропорту "Шереметьєво".

Повітряні судна раніше виконували рейси індонезійської авіакомпанії Lion Air, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літаки збираються ставити на рейси дочірньої компанії "Росія" із середини липня, сказав гендиректор "Аерофлоту" Сергій Олександровський. За його словами, авіалайнери є "досить свіжими". Після закінчення високого сезону їх експлуатуватимуть у "Аерофлоті".

Обидва Boeing є власністю російської "Державної транспортної лізингової компанії" (ГТЛК). Як з'ясувало видання, обидва лайнери випущені 4 роки тому – наприкінці 2019 року. Раніше їх експлуатував індонезійський лоукостер Lion Air.

Через західні санкції російська лізингова компанія не змогла продовжити контракт з індонезійським перевізником і почала пропонувати літаки російським авіакомпаніям – проте ціна була завищена у 2-3 рази.

На Боїнги претендували авіакомпанії S7 Airlines та "Іжавіа", але поступилися літаками "Аерофлоту".

У Lion Air літаки Boeing 737-900ER використовували у максимальному компонуванні на 215 місць лише з салоном економ-класу. Після завершення польотів із "Росією" в "Аерофлоті" планують відправити авіалайнер на перекомпонування салону.

Західні пасажирські літаки становлять основу флоту російських авіакомпаній, без них більшість авіаперевезень у Росії зупинилася б. Зараз у флоті "Аерофлоту" є лише Boeing та Airbus, на які накладено санкції.

Нагадаємо, ми писали, що Аерофлот обійшов санкції, щоби літати на новому Airbus.

Також повідомлялося, що у російських літаків почалися відмови навігації.

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