У авиакомпаний РФ возникли новые проблемы с ремонтом самолетов: детали

Российские авиакомпании продолжают ощущать последствия западных санкций из-за вторжения РФ в Украину. Запрет на поставки запчастей и ремонт авиалайнеров коснулся даже авиационной краски.

Теперь перевозчики ждут поставки материалов несколько месяцев, а опознавательные знаки наносят с помощью наклеек, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Санкции США и ЕС против российской авиации запрещают обслуживание и поставки запчастей для самолетов западного производства, которые эксплуатируют авиакомпании РФ. Несмотря на то, что авиаперевозчики наладили схемы поставок некоторых комплектующих через третьи страны, дефицит покрыть не удается. Это касается и специальной краски для самолетов.

"Авиакомпаниям приходится ждать краску по 3-4 месяца. В России пытаются ее импортозаместить, но этот процесс идет не быстро", – сообщает профильный российский телеграм-канал.

В сети опубликовали фотографии самолета Boeing 737-900ER авиакомпании "Россия", которая входит в "Аэрофлот". На авиалайнере видно, что полноценную ливрею нанести не смогли, на борт приклеили наклейки с опознавательными знаками перевозчика.

Речь идет о двух самолетах, которые "Аэрофлот" недавно получил от российской лизинговой компании. Ранее их эксплуатировал индонезийский лоукостер Lion Air.

В течение нескольких месяцев самолеты будут летать в таком виде, пока у "Аэрофлота" не появится необходимая краска.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских самолетов начались отказы навигации.

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