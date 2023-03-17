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Перші санкції. У Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки

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П'ятниця 17 березня 2023 11:01
Перші санкції. У Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки Фото: Літак "Аерофлоту" в аеропорту Стамбула (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Туреччині застосували перші санкційні заходи до російських літаків. З 14 березня в аеропортах країни заборонили заправку та обслуговування низки авіалайнерів, зроблених у США.

Послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків з Росії та Білорусі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на airporthaber.com.

Зазначається, що за рішенням Міністерства митниці та торгівлі, у Туреччині заборонено постачання палива та супутні послуги російським літакам.

Після нападу Росії на Україну це перше санкційне рішення Туреччини щодо ембарго, накладеного на Росію в усьому світі.

Із 14 березня припинено надання різних послуг літакам, зробленим у США, які перебувають під російським та білоруським контролем. Також турецьким авіакомпаніям заборонено купувати паливо у російських нафтових компаній під санкціями ("Газпром" та "Лукойл")

Заправка та супутні послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків, які вироблені у будь-якій країні та містять понад 25% комплектуючих американського походження, якщо вони прямують до Росії та Білорусі.

Перші санкції. У Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літакиФото: Boeing авіакомпанії S7 Airlines (wikimedia.org)

Рішення прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки з експортної практики Міністерства торгівлі США.

До турецького списку заборонених для обслуговування літаків потрапили 4 десятки бортів, серед них: 15 лайнерів "Аерофлоту" (чотирнадцять Boeing-737 та один Boeing-767); "Росія", S7 Airlines, UTair, Yamal.

Нагадаємо, ми писали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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