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Не ассоциироваться с РФ. Японская авиакомпания перекрасила свои самолеты

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Вторник 21 марта 2023 11:30
Не ассоциироваться с РФ. Японская авиакомпания перекрасила свои самолеты Фото: Самолет к перекраске (ZIPAIR)
Автор: Ольга Маджумдар

Японская авиакомпания ZIPAIR, имевшая на хвостах авиалайнеров букву Z, перекрасила свои самолеты после вторжения России в Украину. Перевозчик не желал ассоциироваться с поддержкой российской агрессии.

Как теперь выглядит фюзеляж самолетов, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на avianews.com.

Ранее на хвостах авиалайнеров ZIPAIR находился логотип авиаперевозчика – заглавная буква Z. Эту букву латинского алфавита российские оккупанты наносили как опознавательный знак на свою технику во время вторжения в Украину. В связи с этим руководство японской авиакомпании решило отказаться от логотипа из-за репутационных рисков.

"Некоторые могут подумать, что авиакомпания поддерживает российское вторжение в Украину, когда они видят логотип без какого-либо объяснения", –пояснил в марте 2022 года президент авиакомпании Синго Нисида.

Несколько месяцев буквы Z на хвосте самолетов были заклеены наклейками с цветными полосами. С конца 2022 года борта начали полноценно перекрашивать.

Не ассоциироваться с РФ. Японская авиакомпания перекрасила свои самолетыФото: Самолет после перекраски (flickr.com/Kwok Ho Eddie Wong)

Теперь авиалайнеры ZIPAIR имеют название авиакомпании на фюзеляже, зеленую полосу вдоль иллюминаторов и хвост с серыми, черными, белыми и зелеными полосками.

В марте 2023 года японская авиакомпания получила в свой флот очередной самолет – новый Boeing 787 с регистрацией JA850J. Авиалайнер еще на заводе был выкрашен в обновленную ливрею без Z на хвосте.

Напомним, мы писали, что в Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты.

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