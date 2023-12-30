Архітектурні шедеври. Де в Європі побачити найкрасивіші вокзали: фото

Від "залізничного собору" до вокзалу Кінгс-Крос, який став знаменитим завдяки книгам про Гаррі Поттера – часто європейські вокзали є окремими історичними і архітектурними цікавинками, і саме з них нерідко починається мандрівка країнами.

Де в Європі побачити вокзали, які багато знавців вважають архітектурними шедеврами, читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті використовувалися матеріали видань Travel Tomorrow та Euronews.

Antwerpen-Centraal, Бельгія

Головний залізничний вокзал Антверпена – одним із найважливіших транспортних вузлів Бельгії. Звідси курсують високошвидкісні рейси до Амстердама, Парижа, Марселя та інших міст Європи.

Вокзал розташований в будівлі, виконаній у еклектичному стилі. Спроектований бельгійським архітектором Луї Деласенсері наприкінці 19 століття. При створенні шедевру архітектора надихали неоренесанс, модерн та бароко.

Фото: Залізничний вокзал в Антверпені, Бельгія (wikipedia.org)

Завдяки величезному куполу над залом очікування станція отримала неформальну назву Spoorwegkathedraal – "залізничний собор".

Високі колони з мармуру та оригінальна залізна конструкція обрамляють головний годинник вокзалу, залізничні холи – із високими скляними стелями: спершу їх проектували з практичною метою: щоб розсіювати дим від парових локомотивів. Зараз це оригінальний декор, який вирізняє вокзал серед інших.

Станція Hungerburg в Інсбруку, Австрія

Hungerburgbahn – фунікулер, що пролягає від центру Інсбрука до канатної дороги Seegrube. Проходить через чотири станції, спроектовані лондонським бюро Zaha Hadid Architects.

Футуристична станція осоливо помітна на фоні природного фону альпійського парку Карвендель. Звідси мандрівники можуть дістатися до туристичних стежок Австрії, лижних схилів і гір. Вигнутий скляний дах станції ніби плаває на місці, а його текуча крижана поверхня імітує контури гір.

Фото: Станція Hungerburg в Інсбруку, Австрія (wikipedia.org)

Estación de Atocha в Мадриді, Іспанія

Ця залізнична станція Іспанії зсередини вражає відвідувачів, хоча на перший погляд не особливо примітна зовні. Інтер’єр справляє яскраве враження насамперед завдяки тому, що там розташована тропічна оранжерея.

Туристам радять: "перш ніж вирушити на швидкісному потягу до Барселони, Малаги чи Аліканте, випийте каву на цьому вокзалі та помилуйтеся пишним садом, який заповнює стару частину станції".

Тисячі рослин і квітів з усіх куточків земної кулі подарують вам відчуття спокою та умиротворення.

Фото: Залізнична станція Estación de Atocha в Мадриді (es.wikipedia.org)

Gare do Oriente в Лісабоні, Португалія

Лісабон – колоритне місто, яке заслуговує на окрему мандрівку. Почати досліджувати його можна прямо після поїздки потягом, особливо якщо ви прибуваєте на стацію Gare do Oriente.

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Спроектований провідним іспанським архітектором Сантьяго Калатрава, транспортний вузол спорудили до всесвітньої виставки Expo ‘98. Особливість модерністського об'єкта – решітка, виконана зі скла та металу, яка ніби "огортає" платформи.

Фото: Gare do Oriente в Лісабоні, Португалія (es.wikipedia.org)

Поруч зі станцією знаходиться станція лісабонського метро, тут курсують швидкісні приміські та регіональні потяги, поблизу знаходиться автобусна станція та торгівельний центр.

Вокзал Кінгс-Крос у Лондоні, Англія

Вокзал Кінгс-Крос у Лондоні радять відвідати як окрему локацію під час безлічі екскурсій містом, а путівники наголошують на його винятковій архітектурній та історичній важливості.

Фото: Вокзал Кінгс-Крос у Лондоні (en.wikipedia.org)

Дах у формі хвилі розташована над Західним залом. Його відкрили поряд відреставрованим оригінальним фасадом до Олімпіади 2012 року.

За останнє десятиліття вокзал став об'єктом, які відвідують тисячі туристів-поціновувачів книг про Гаррі Поттера. Станцію називають не лише "воротами" на північ, а й місцем, де символічно розташована описана у книгах Джоан Роулінг платформи 9 і ¾.

Фото: Туристи на платформі 9+3⁄4 у західній зоні відправлення (en.wikipedia.org)

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