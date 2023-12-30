Архитектурные шедевры. Где в Европе увидеть самые красивые вокзалы: фото

От "железнодорожного собора" до вокзала Кингс-Кросс, ставшего знаменитым благодаря книгам о Гарри Поттере – часто европейские вокзалы являются отдельными историческими и архитектурными достопримечательностями, и именно с них нередко начинается путешествие по странам.

Где в Европе увидеть вокзалы, многие знатоки считают архитектурными шедеврами, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались материалы изданий Travel Tomorrow и Euronews.

Antwerpen-Centraal, Бельгия

Главный железнодорожный вокзал Антверпена – один из важнейших транспортных узлов Бельгии. Отсюда курсируют высокоскоростные рейсы в Амстердам, Париж, Марсель и другие города Европы.

Вокзал расположен в здании, выполненном эклектического стиля. Спроектирован бельгийским архитектором Луи Деласенсери в конце 19 века. При создании шедевра архитектора вдохновляли неоренессанс, модерн и барокко.

Фото: Железнодорожный вокзал в Антверпене, Бельгия (wikipedia.org)

Благодаря огромному куполу над залом ожидания станция получила неформальное название Spoorwegkathedraal – "железнодорожный собор".

Высокие колонны из мрамора и оригинальная железная конструкция обрамляют главные часы вокзала, а железнодорожные холлы – с высокими стеклянными потолками. Сначала их проектировали с практической целью: рассеивать дым от паровых локомотивов. Сейчас это оригинальный декор, который отличает этот вокзал на фоне других.

Станция Хунгербург в Инсбруке, Австрия

Hungerburgbahn – фуникулер, пролегающий от центра Инсбрука до канатной дороги Seegrube. Проходит через четыре станции, спроектированные лондонским бюро Zaha Hadid Architects.

Футуристическая станция особенно заметна на фоне природного альпийского парка Карвендель. Отсюда путешественники могут добраться до туристических троп Австрии, лыжных склонов и гор. Изогнутая стеклянная крыша станции словно плавает на месте, а ее текучая ледяная поверхность имитирует контуры гор.

Фото: Станция Hungerburg в Инсбруке, Австрия (wikipedia.org)

Estación de Atocha в Мадриде, Испания

Эта железнодорожная станция Испании изнутри поражает посетителей, хотя на первый взгляд не особенно примечательна снаружи. Интерьер производит яркое впечатление, прежде всего, благодаря тому, что там расположена тропическая оранжерея.

Туристам советуют: "прежде чем отправиться на скоростном поезде в Барселону, Малагу или Аликанте, выпейте кофе на этом вокзале и полюбуйтесь пышным садом, заполняющим старую часть станции".

Тысячи растений и цветов со всех уголков земного шара подарят вам чувство покоя и умиротворения.

Фото: Железнодорожная станция Estación de Atocha в Мадриде (es.wikipedia.org)

Gare do Oriente в Лиссабоне, Португалия

Лиссабон – колоритный город, который заслуживает отдельного путешествия. Начать исследовать его можно прямо после поездки на поезде, особенно если вы прибываете на стацию Gare do Oriente.

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Спроектированный ведущим испанским архитектором Сантьяго Калатрава, транспортный узел построили к всемирной выставке Expo '98. Особенность модернистского объекта – решетка, выполненная из стекла и металла, которая словно "окутывает" платформы.

Фото: Gare do Oriente в Лиссабоне, Португалия (es.wikipedia.org)

Рядом со станцией находится станция лиссабонского метро, здесь курсируют скоростные пригородные и региональные поезда, возле автобусной станции и торгового центра.

Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне, Англия

Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне советуют посетить как отдельную локацию во время множества экскурсий по городу, а путеводители отмечают его исключительную архитектурную и историческую важность.

Фото: Вокзал Кингс-Кросс в Лондоне (en.wikipedia.org)

Крыша в форме волны расположена над Западным залом. Его открыли рядом отреставрированным оригинальным фасадом к Олимпиаде 2012 года.

За последнее десятилетие вокзал стал объектом, посещающим тысячи туристов-ценителей книг о Гарри Поттере. Станцию называют не только "воротами" на север, но и местом, где символически расположена описанная в книгах Джоан Роулинг платформы 9 и ¾.

Фото: Туристы на платформе 9+3⁄4 в западной зоне отправления (en.wikipedia.org)

Напомним, в Европе активно развивают железнодорожное сообщение между странами. Мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах по Европе и ценах на билеты.

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