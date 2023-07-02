Міста-порти та колорит Скандинавії. Найцікавіші маршрути для мандрівки залізницею по Німеччині

Минулого літа в Німеччині справжній ажіотаж викликали квитки на поїзди за 9 євро. Сотні тисяч людей почали відкривати для себе мандрівки по країні. Цього ж літа квиток Deutschlandticket за 49 євро на місяць, як і його попередник, також стимулює людей подорожувати та досліджувати країну.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про цікаві залізничні маршрути між містами Німеччини, які можна здійснити без пересадки.

Фото: Найдовші регіональні залізничні маршрути в Німеччині (Statista)

Росток-Ельстерверда (390 кілометрів)

Найдовша ділянка регіональної траси в країні – маршрут RE5 від Ростока, міста на північному узбережжі, до Ельстерверди в найглибшій частині південного Бранденбурга.

Росток – великий транспортний вузол, портове місто, центр промисловості та суднобудування й відомий район туризму та відпочинку. Тут є чудові історичні локації, ресторани, і безліч торгових центрів.

Перші згадки про поселення датуються 1161 роком, хоча вже приблизно з 7 століття тут жили слов’яни. Німецьке ж поселення на протилежному березі річки Варнів було засновано в 1189 році.

Вже в 1218 році Росток отримав міські права. У 1259-му Любек, Гамбург, Вісмар і Росток заснували Ганзейський союз – один з найвпливовіших торгових союзів середньовічної Європи.

Фото: Місто Росток, Німеччина (wikipedia.org)

Подорож з Ростока до Ельстерверди триває п’ять годин. Але, на щастя, поїзд проходить через Берлін, даючи мандрівникам можливість зупинитися в столиці, щоб випити кави або пообідати.

Фото: Міські пейзажі Ельстервельди (wikipedia.org)

Місто Ельстервельда є ідеальним тихим місцем відпочинку влітку і знаходиться лише за два кроки від Дрездена на RB31. Тут точно є що подивитися. Наприклад, Ратуша Ельстерверди (Elsterwerdaer Rathaus) – символ міста. Всередині ви можете побачити виставки та експозиції, присвячені історії Ельстерверди.

Schloss Elsterwerda – романтичний замок, збудований у XVII столітті. Сьогодні замок служить як адміністративна будівля, але її архітектура та обстановка залишають незабутнє враження.

Фото: Замок Schloss Elsterwerda (wikipedia.org)

Котбус-Вісмар (365 кілометрів)

Котбус – місто у східній частині Німеччини на річці Шпрее та трьох залізничних лініях за 100 км від Берліна. Вважається культурним та політичним центром сорбського населення в Нижній Лужиці

З визначних пам'яток тут неодмінно варто побачити замок Бранітц з прилеглим до нього парком, розташованим на півдні міста. Цю резиденцію збудували за спецзамовленням князя Германа фон Пюклер-Мускау, який був однією з ключових постатей країни у XIX столітті.

Фото: Коттбус, місто у східній частині Німеччини (wikipedia.org)

Поїздка на RE2 від Котбуса в Бранденбурзі до Вісмара на узбережжі Балтійського моря пропонує багато цікавого. 4,5-годинна мандрівка залізницею проведе вас через Берлін, Мекленбург, Передню Померанію, популярне туристичне місто Шверін, і врешті поїзд прибуває чарівного портового містечка Вісмар.

Тут можна відвідати пляжі та насолодитися природою. Невеликий морський курорт з пірсом – ідеальне місце для прогулянки на вихідних.

Фото: Місто Вісмар (unsplash.com)

Вісмар називають "найбільш шведським містом" Німеччини. У XVII столітті шведи перетворили Вісмар на місто з найпотужнішою системою оборонних укріплень у всій Європі. Сім сотень гармат було встановлено на двадцяти бастіонах, двох равелінах, двох цитаделях та одному форті на острові Вальфіш.

Тут і зараз можна відчути вплив минулих епох, прогулюючись вуличками міста.

Кобленц-Мангейм (330 кілометрів)

В іншій частині країни можна скористатися потягом RE1 (SÜDWEX) з Кобленца до Мангейма, і ви точно залишитеся під враженням від місцевих локацій.

Кобленц – одне з найстаріших і найкрасивіших міст Німеччини, засноване римлянами понад два тисячоліття тому. Назва перекладається з латини як "злиття": місто знаходиться на стику двох річок, Рейну та Мозель. Відвідати Кобленц варто, щоб помилуватися архітектурою епохи Відродження: церквами та замками, резиденціями.

Старе місто можна відразу полюбити за романтичні звивисті вулиці, мальовничі двори та затишні площі. Почати знайомство зі Старим містом найкраще з площі Мюнцплац, де понад дві тисячі років тому було засновано римську фортецю, яка дала початок розвитку всьому місту.

Фото: Кобленц – одне з найстаріших і найкрасивіших міст Німеччини (unsplash.com)

Кобленц розташований на півдорозі між Бонном і Франкфуртом, а головний залізничний вокзал Мангейма – всього в 15 хвилинах їзди на S-Bahn від Гейдельберга.

Від мальовничого містечка Кобленц на берегах Рейну маршрут потяга пролягає повз Трір і Саарбрюккен, прямуючи до міста Мангейм.

Мангейм – місто на південному заході країни, яке вже не одне десятиліття змагається зі Штутгартом за почесний статус центру Баден-Вюртемберг. Попри те, що за кількістю жителів та офіційним статусом Мангейм програє сусідньому Штутгарту, за кількістю пам'яток і культурною спадщиною він гідний статусу культурного центру регіону.

У місті досить багато визначних пам'яток – історичних, природних, архітектурних. Тут знаходиться найбільший у Європі замок – Мангамійський, збудований у 18 столітті.

Відкривайте для себе Німеччину – країну з неповторним колоритом, озерами та старовинними замками!

Фото: Міський фонтан у Мангеймі (wikipedia.org)

Із ще одним текстом-підбіркою мальовничих залізничних маршрутів по Німеччині можна ознайомитись за посиланням.

Також ми писали про наймальовничіші маршрути для мандрівки по Англії, які можна проїхати дешевше ніж за 3 євро.

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