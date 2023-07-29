Від Відня до Брюсселя. Найзручніші залізничні маршрути по Європі та ціни на квитки

Фото: В які міста поїхати в Європі залізницею (колаж РБК-Україна)

В Європі активно розвивають залізничне сполучення між країнами і містами. Недавно, наприклад, іспанський залізничний оператор Renfe запустив високошвидкісний потяг, який сполучає Іспанію із Францією. Таких зручних потягів між країнами Європи з'являється все більше.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.com розповідає про нові й цікаві європейські залізничні маршрути та про те, скільки коштуватимуть квитки на такі поїзди.

Австрія

З Відня до Парижа з Nightjet

З 2016 року австрійська національна залізнична компанія ÖBB відроджує спальні поїзди в Європі – Nightjet. Наприкінці 2021 року компанія запустила новий маршрут між Віднем і Парижем через Зальцбург і Мюнхен.

Подорож займає 14 годин: поїзд курсує тричі на тиждень в обох напрямках. Ціни – від 30 до 120 євро і вище за місце у купе.

Влітку 2023 року Nightjet запустить потяги нового покоління, які за комфортом будуть конкурувати з поїздами першого класу. Тут будуть бездротові зарядні станції, безкоштовний Wi-Fi, сховище для велосипедів і снігового спортивного спорядження та окремі купе з власними душем та туалетами.

Фото: Одно-/двомісне купе Nightjet. з душем і туалетом (wikipedia.org)

З Відня до Генуї та Ла-Спеції з Nightjet

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було продовжено рейси Відень/Мюнхен до Мілана до Генуї та Ла-Спеції в Італії. Звідти можна буде сісти на потяг до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Бельгія

Брюссель–Берлін через Амстердам на European Sleeper

Бельгійсько-нідерландська компанія 25 травня запустила маршрут – з Брюсселя до Берліна через Амстердам. Лише з однією пересадкою пасажири European Sleeper можуть подорожувати до Парижа, Лондона, Праги та Варшави. З 2024 року планується розширити маршрут до Дрездена та Праги.

Льєж–Аахен і Маастрихт з Arriva, SNCB і NS

Новий залізничний маршрут між трьома країнами сполучатиме Аахен у Німеччині, Льєж у Бельгії та Маастрихт у Нідерландах. Проект є результатом співпраці Arriva (частина німецької Deutsche Bahn Group), SNCB (Національної залізничної компанії Бельгії) та NS (Nederlandse Spoorwegen). Маршрут обіцяють відкрити у грудні 2023 року.

Фото: Потяг сполучатиме Аахен у Німеччині з двома країнами (unsplash.com)

Чехія

Прага–Цюрих з ČD

У грудні 2022 року національний залізничний оператор Чеської Республіки České dráhy (ČD) запустив нову спальне сполучення, що з’єднує Прагу з Цюріхом із зупинками у Франкфурті та Базелі.

Такі нічні подорожі – це відродження маршруту, який був закритий у 2017 році. Дорога займе трохи менш як 14 годин. Мандрівникам запропонують різні варіанти тарифів: від шестимісних кушеток до розкішних спальних купе з окремими туалетами та душами. Вартість квитків за одне спальне місце в шестимісному купе – від 49,90 євро.

Франція

Париж–Берлін TGV (2024)

Франція та Німеччина анонсували новий маршрут поїзда TGV між Парижем і Берліном, який має почати курсувати у 2024 році.

Наразі подорож між двома столицями вимагає від мандрівників пересідати на окремій станції, наприклад у Кельні чи Франкфурті. Нове високошвидкісне сполучення дозволить пасажирам здійснювати подорож приблизно за сім годин.

Фото: Потяг в Берліні (unsplash.com)

Париж–Венеція нічними поїздами

Французький стартап Midnight Trains збирається з’єднати Францію та Італію новим нічним поїздом із Парижа до Венеції через Мілан з 2025 року за підтримки Європейської комісії. Це дозволить мандрівникам із Великобританії швидше та простіше сісти на потяг до Італії.

Париж–Мадрид із Trenitalia

У грудні 2022 року FS Italiane Group – власник італійської національної державної залізниці Trenitalia – оголосила про плани запуску нового високошвидкісного залізничного сполучення Frecciarossa між Парижем і Мадридом. Запуск планується наприкінці 2024 року. Новий потяг з’єднає Париж і Барселону.

Німеччина

Берлін–Стокгольм з Snälltåget

Шведська залізнична компанія Snälltåget змінила маршрут свого поїзда з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію, продовживши його до Стокгольма. Повна подорож займає трохи менш як 17 годин, а ціна на квитки – близько 50 євро.

Фото: Тепер з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію можна добратися до Стокгольма (unsplash.com)

Штутгарт–Загреб та Рієка з Nightjet і EuroNight

У новому розкладі на 2023 рік Nightjet продовжив сполучення зі спальними поїздами з Мюнхена до Венеції, Любляни та Загреба зі Штутгарта в Німеччині.

Сезонно маршрут також пролягатиме до прибережного хорватського міста Рієка, а загальний час у дорозі становитиме близько 15 годин.

Nightjet до Венеції курсує через Мюнхен, Зальцбург і Тревізо, а рейси до столиць Хорватії та Словенії здійснюють Хорватські залізниці HŽ і Словенські залізниці SŽ під керівництвом EuroNight ÖBB.

Італія

Генуя–Неаполь з NTV Italo

Наприкінці 2021 року італійська компанія високошвидкісної залізниці NTV Italo запустила послугу до Генуї, яка з’єднує портове місто на північному заході Італії з півднем країни, яке раніше було погано зв’язане.

Дорога з Генуї до Неаполя займає менш як сім годин, а квитки коштують близько 80 євро в обидва кінці.

З Мілана до Парижа з Frecciarossa

Наприкінці 2021 року Frecciarossa – підрозділ високошвидкісного оператора італійських національних поїздів Trenitalia – запустив новий шикарний поїзд між Міланом і Парижем.

Фото: До Мілану з Парижа можна буде доїхати за 29 євро (unsplash.com)

Дорога в потягу займатиме трохи менше семи годин. Квитки коштують лише 29 євро.

Рим–Помпеї з Frecciarossa

У липні Італія запустила нове пряме швидкісне сполучення з Римом до Помпеї та назад. Маршрут з’єднує столицю з популярним місцем археологічних розкопок у регіоні Кампанія на півдні Італії менш ніж за дві години, відправляючись із Риму о 8:53 ранку та вирушаючи з міста Помпеї о 18:40.

Спочатку він відправлятиметься лише в третю неділю кожного місяця, але в майбутньому частота курсувань може збільшитися.

Португалія

Від Порту до Лісабона та Віго з мережею піренейських залізниць

Португалія схвалила плани будівництва високошвидкісної залізничної лінії між Лісабоном, Порту та іспанським містом Віго. Масштабний маршрут стане частиною ширшої Піренейської високошвидкісної залізничної мережі, яка пройде через усю країну та з’єднає її з Іспанією.

Зараз поїздка між Порту та Лісабоном займає майже три години. Нове залізничне сполучення скоротить час у дорозі лише до 1 години 15 хвилин.

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