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Аншлаг і затори. Як почався туристичний сезон на Шацьких озерах цього року

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Понеділок 10 липня 2023 14:35
Аншлаг і затори. Як почався туристичний сезон на Шацьких озерах цього року Фото: Відпочинок на Шацьких озерах у 2023 році (колаж РБК-Україна/wz.lviv.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На Шацьких озерах у Волинській області почався туристичний сезон. Цими вихідними на пляжах був аншлаг.

Через велику кількість відпочивальників у неділю на дорозі від озера Світязь утворилася багатокілометрова черга автомобілів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на wz.lviv.ua.

Відома туристична локація на Волині щороку приваблювала тисячі туристів з усієї України, які приїжджали купатися у кришталево чистих озерах серед лісу. Торік через близькість до кордону з Білоруссю (близько 11 км) люди боялися приїжджати на відпочинок.

В цьому році ситуація змінилася – місцеві жителі готувалися до прийому гостей, але не очікували такого попиту. На перших вихідних липня на пляжі озера Світязь ніде було яблуку впасти, багато хто відпочивав із дітьми. Приїхали на пляж як туристи з області, так і з Києва.

Уздовж доріг заповнилися всі парковки. Чимало садиб на першій лінії від озера вивісили таблички, що місць немає.

"Це лише перші вихідні в цьому році, коли здаю в оренду будиночок. Не їхали відпочивальники. Не знаю, з якої причини, можливо, погода не була достатньо спекотна", – розповів власник будинку біля озера Андрій.

Його гостьовий будинок на 6 осіб коштує 700 грн на добу. Подорожчали традиційні місцеві пончики – до 40 грн.

Аншлаг і затори. Як почався туристичний сезон на Шацьких озерах цього рокуФото: Відпочинок на озері Світязь до війни (instagram.com/svitiaz_svoim)

Чи збережеться попит у наступні тижні, місцеві не беруться прогнозувати. Згідно із рішенням місцевої влади, в цьому році на озерах не буде гучного відпочинку – немає ні музики, ні розваг. На курорті діє комендантська година.

Нагадаємо, ми писали, де можна купатися на Київщині цього літа.

Також ми розповідали, у скільки обійдеться відпочинок на Шацьких озерах цього літа.

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