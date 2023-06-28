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Де можна купатися на Київщині цього літа: в ОВА озвучили список місць

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Середа 28 червня 2023 12:23
Де можна купатися на Київщині цього літа: в ОВА озвучили список місць Фото: Пляж у Ржищеві на Дніпрі (bigkyiv.com.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В умовах воєнного стану в Україні пляжний відпочинок доступний не на всіх водоймах. Особливо обмеження стосуються річок та водосховищ.

Де в Київській області облаштовані безпечні пляжі, на яких дозволено купатися влітку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомили у Київській ОВА.

Зазначається, що узбережжя і акваторії річок є частиною операційної зони відповідальності військових, де здыйснюються заходи з оборони – в тому числі мінування, патрулювання кораблів.

Між тим, є облаштовані пляжі для масового відпочинку, за які відповідає місцева влада. Як повідомили у КОВА, в Київській області це такі локації:

  • Рживщівський міський комунальний пляж на річці Дніпро (вул. Адмірала Петренка);
  • Центральний пляж в місті Українка на річці Дніпро;
  • міський пляж міста Українка на річці Стугна (вул. Вишнева);
  • пляж Центральний у місті Біла Церква на річці Рось (вул. Росьова);
  • пляж у селі Чайка Богуславського району на річці Рось (вул. Замлинця).

Стихійні місця відпочинку залишаються без професійної допомоги рятувальників і медиків. В таких місцях ставлять таблички "Купатися заборонено!", а небезпечні місця водойм позначають віхами або червоними буями з написом "Небезепечно!".

"Київська область після деокупації забруднена вибухонебезпечними предметами. Підрозділи ДСНС проводять оперативне розмінування акваторії, але на сьогодні більшість водних об'єктів області залишаються не обстеженими", – звертають увагу в Київській обласній військовій адміністрації.

Тим часом українцям нагадали, які правила відпочинку діють у безпечних регіонах України.

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