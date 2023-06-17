Альтернатива морю. У скільки обійдеться відпочинок на Шацьких озерах цього літа

Шацькі озера на Волині в минулі роки були дуже популярною локацією для літнього відпочинку. Але через війну місцеві бази відпочинку та санаторії користуються невеликим попитом.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як починається сезон у відомій локації та у скільки коштуватиме тиждень відпочинку влітку.

Як готуються до початку сезону на Шацьких озерах у 2023 році

У Шацькому національному парку група водойм налічує 30 озер, найбільш відоме для купання та відпочинку з них – Світязь. Навколо озер побудовано багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів. Для відпочинку треба їхати в смт Шацьк Ковельського району.

Зазвичай сезон відпочинку на Шацьких озерах починається з 10 червня. Хоча чисті лісові озера – чудова альтернатива морському відпочинку, торік туристів було обмаль. У червні 2022 року гості забронювали тільки 10% місць, значна частина з них були переселенцями.

Через близькість до білоруського кордону туристи остерігалися їхати в ліси регіону. В цьому році місцеві власники готелів та котеджів також не сподіваються на великий попит.

В озері Світязь вже прогрілася вода, люди відкрили сезон купання. На пляжах збираються відпочивальники, на березі гуляють мами з дітьми. В цьому році рівень води в Світязі значно піднявся, повідомляє "12 канал".

Поки на пляжах відпочивають здебільшого місцеві жителі, кафе запрацюють ближче до кінця червня. Зараз триває підготовка до прийому туристів, яких очікують після Дня Конституції 28 червня. Місцеві підприємці надіються, що відпочивальників приїде не менше, ніж торік.

Фото: Відпочинок на озері Світязь (instagram.com/_svitiaz_svoim)

На базах відпочинку ще немає ні туристів, ні власників, які приїжджають готувати житло перед самим стартом сезону. За кімнату з ліжками, спільною кухнею та душем на території господарі брали 120-130 грн з людини на добу. В цьому сезоні також не планують піднімати ціни. Кажуть, бо торік гостей майже не було.

Але в Шацькій селищній раді прогнозують, що в цьому сезоні відпочивальників буде більше, бо попит вже є. Режим роботи закладів планують продовжити до 23 години.

Скільки коштуватиме тиждень відпочинку

На сервісі бронювання booking тиждень відпочинку з 1 по 7 липня на двох пропонується від 3000 гривень.

Наприклад, у готелі "Світязький хуторок" у селі Світязь класичний тримісний номер коштуватиме 3150 грн (450 грн/доба) за 7 ночей. У номері спільна ванна кімната, в покращених номерах є окремі санвузли, на території спільна кухня. Є сад та дитячий майданчик.

У апартаментах "Білий птах" у селі Світязь 4-місний номер обійдеться в 4200 грн за тиждень при поселенні двох людей. За 4 осіб ціна – 5600 грн. Проживання у будинку на 6 спалень зі спільною ванною та кухнею.

Окремі будинки для сім'ї в середньому коштують 10-12 тис. грн за тиждень. Будинки на велику кількість гостей коштують дорожче. Наприклад, будинок для відпустки "Казковий Світязь" у Шацьку, в якому можуть розміститися 6 осіб, обійдеться в 23000 грн за тиждень (550 грн/добу з людини).

Фото: Готель на Світязі (booking.com)

Деякі заклади пропонують розміщення зі знижками. Наприклад, у готелі "Галицький двір" за 250 м від озера Світязь можна відпочити у форматі "все включено" зі знижкою 15%. Номер "напівлюкс" на двох на 7 ночей коштуватиме 18549 грн. У номері є окремий санвузол, кондиціонер, холодильник і телевізор.

За таку ж ціну можна орендувати апартаменти з однією спальнею з окремою кухнею та ванною – у комплексі "Очерет" в селі Світязь. Тиждень проживання обійдеться у 18600 грн для двох. На території є відкритий басейн, альтанки, мангали. Комплекс апартаментів розташований на першій лінії від озера.

Нагадаємо, ми писали, у скільки обійдеться відпочинок у Буковелі цього літа.

Також ми розповідали, де можна бюджетно відпочити в Україні влітку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.