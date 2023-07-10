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Аншлаг и пробки. Как начался туристический сезон на Шацких озерах в этом году

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Понедельник 10 июля 2023 14:35
Аншлаг и пробки. Как начался туристический сезон на Шацких озерах в этом году Фото: Отдых на Шацких озерах в 2023 году (коллаж РБК-Украина/wz.lviv.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На Шацких озерах Волынской области начался туристический сезон. На выходных на пляжах был аншлаг.

Из-за большого количества отдыхающих в воскресенье на дороге от озера Свитязь образовалась многокилометровая очередь автомобилей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на wz.lviv.ua.

Известная туристическая локация на Волыни ежегодно привлекала тысячи туристов со всей Украины, которые приезжали купаться в кристально чистых озерах среди леса. В прошлом году из-за близости к границе с Беларусью (около 11 км) люди боялись приезжать на отдых.

В этом году ситуация изменилась – местные жители готовились к приему гостей, но не ожидали такого спроса. На первые выходные июля на пляже озера Свитязь негде было яблоку упасть, многие отдыхали с детьми. Приехали на пляж как туристы из области, так и из Киева.

Вдоль дорог заполнились все парковки. Многие усадьбы на первой линии от озера вывесили таблички, что мест нет.

"Это только первые выходные в этом году, когда сдаю в аренду домик. Не ехали отдыхающие. Не знаю, по какой причине, возможно, погода не была достаточно жаркая", – рассказал владелец дома у озера Андрей.

Его гостевой дом на 6 человек стоит 700 грн в сутки. Подорожали традиционные местные пончики – до 40 грн.

Аншлаг и пробки. Как начался туристический сезон на Шацких озерах в этом годуФото: Отдых на озере Свитязь до войны (instagram.com/svitiaz_svoim)

Сохранится ли спрос в следующие недели, местные не берутся прогнозировать. Согласно решению местных властей, в этом году на озерах не будет громкого отдыха – нет ни музыки, ни развлечений. На курорте действует комендантский час.

Напомним, мы писали, где можно купаться в Киевской области этим летом.

Также мы рассказывали, во сколько обойдется отдых на Шацких озерах этим летом.

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