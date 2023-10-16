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В аеропорту "Київ". Що сталося з літаками Wizz Air в Україні під час війни

Фото: Літаки Wizz Air в аеропорту "Київ" до війни (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На початок війни в Україні знаходилися чотири літаки угорського лоукостера Wizz Air. Один із них компанія змогла евакуювати зі Львова.

Що сталося з іншими трьома авіалайнерами іноземного авіаперевізника, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

На момент російського вторгнення на території України базувалися чотири літаки Airbus A320 авіакомпанії Wizz Air. Як повідомили у прес-службі лоукостера, жоден із них не постраждав.

Днями глава авіакомпанії Йожеф Вараді в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів, що авіаперевізник зміг евакуювати один авіалайнер зі Львова, а із трьох літаків у Києві у гарному стані перебуває лише один. Через це з'явилося припущення, що із ними щось сталося.

Втім, в авіакомпанії уточнили, що із двох літаків зняли двигуни та перевезли їх до Польщі. Третій борт у Києві залишається із двигунами.  

"Wizz Air може знову встановити двигуни на ці літаки і знову полетіти на них після проведення необхідних технічних перевірок", – пояснили в авіакомпанії.

На початок війни один авіалайнер компанії перебував у Львові. Лоукостер зміг його евакуювати до Польщі 13 вересня 2022 року. Літак перелетів на польську базу лоукостера у Катовицях. При польоті над Україною пілоти не включали передавач сигналів.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) базувалися три літаки. Два з них зараз перебувають без двигунів.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізника з України.

Також ми розповідали, що українська авіакомпанія отримала дозвіл на польоти у Канаді. Раніше сертифікат на виконання міжнародних рейсів український авіаперевізник отримав у США.

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