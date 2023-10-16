В аэропорту "Киев". Что произошло с самолетами Wizz Air в Украине во время войны

К началу войны в Украине находились четыре самолета венгерского лоукостера Wizz Air. Один из них компания смогла эвакуировать из Львова.

Что произошло с остальными тремя авиалайнерами иностранного авиаперевозчика, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

На момент российского вторжения на территории Украины базировались четыре самолета Airbus A320 авиакомпании Wizz Air. Как сообщили в пресс-службе лоукостера, ни один из них не пострадал.

На днях глава авиакомпании Йожеф Варади в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал, что авиаперевозчик смог эвакуировать один авиалайнер из Львова, а из трех самолетов в Киеве в хорошем состоянии только один. Поэтому появилось предположение, что с ними что-то произошло.

В авиакомпании уточнили, что с двух самолетов сняли двигатели и перевезли их в Польшу. Третий борт в Киеве остается с двигателями.

"Wizz Air может снова установить двигатели на эти самолеты и снова полететь на них после проведения необходимых технических проверок", – пояснили в авиакомпании.

В начале войны один авиалайнер компании находился во Львове. Лоукостер смог его эвакуировать в Польшу 13 сентября 2022 года. Самолет перелетел на польскую базу лоукостера в Катовицах. При полете над Украиной пилоты не включали передатчик сигналов.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) базировались три самолета. Два из них сейчас находятся без двигателей.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

Также мы рассказывали, что украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в Канаде . Ранее сертификат по выполнению международных рейсов украинский авиаперевозчик получил в США.

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