Аеропорти Європи охопили масові скасування рейсів. Що треба знати пасажирам

Після страйків, які спричинили суттєві перешкоди пасажирам аеропортів у лютому, працівники галузі транспорту знову планують нові протести напередодні Великодня.
Акції торкнуться багатьох ключових аеропортів Європи. Через це мандрівники можуть зіткнутися з перебоями рейсів в Іспанії, Франції та Великій Британії.
TRAVEL РБК-Україна публікує основне, що треба знати про затримки рейсів в аеропортах європейських країн.
Деякі з найбільш завантажених аеропортів Іспанії зіткнулися зі страйками профспілок працівників наземних служб, особливо компанії Swissport, яка займається обробкою вантажів. З 27 лютого по 13 квітня вони закликали до серії 24-годинних виходів щопонеділка, щовівторка та щочетверга.
Swissport Handling надає послуги в аеропортах Мадрид-Барахас, Барселона-Ель-Прат, Реус, Аліканте, Валенсія, Мурсія, Малага, Альмерія, Саламанка, Вальядолід, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уеска, Лансароте, Гран-Канарія та Тенеріфе-Південний.
Попри страйки, працівники все одно будуть надавати мінімальні послуги, як того вимагає іспанське законодавство. Тому поки неясно, як страйки в аеропортах Іспанії вплинуть на пасажирів.
Профспілки по всій Франції протестують проти планів підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Раніше на протести виходили залізничники та персонал аеропортів. Наприклад, 30 відсотків рейсів з паризького аеропорту Орлі було скасовано в останній день страйку.
Оскільки протести тривають і охоплюють учасників профспілки по всій Франції, перед поїздкою варто перевірити, чи може це вплинути безпосередньо на вас: треба перевіряти насамперед сайт аеропорту, а також уточнити про зміни в авіакомпанії, з якою ви подорожуєте.
Понад 3000 охоронців, інженерів і пожежників, які працюють в аеропорту Хітроу, теж думають виходити на страйки через низьку оплату праці. Це станеться, якщо працівники, які є членами профспілки Unite, проголосують за протести. Тоді мітинги можуть збігтися з піковим періодом Великодніх свят.
"Якщо наші члени в HAL (аеропорт Хітроу) розпочнуть страйк, це неминуче призведе до серйозних збоїв у всьому Хітроу із затримками, збоями та скасуванням рейсів", – каже регіональний координатор Unite Уейн Кінг.
Працівники аеропортів Німеччини беруть участь у триваючих страйках: вимагають підвищення оплати праці та скорочення робочого дня. У п’ятницю, 17 березня, профспілка Ver.di закликала наземний персонал чотирьох аеропортів залишити робочі місця втретє за місяць.
Страйки пройдуть у Кельні-Бонні, Дюссельдорфі, Штутгарті та Карлсруе. Загалом протести торкнуться п’яти міст, оскільки Кельн і Бонн мають спільний аеропорт. Пасажирів вже попередили про скасування рейсів з самого ранку п'ятниці.
В аеропорту Штутгарта напередодні було скасовано всі вильоти та прильоти, мандрівникам рекомендовано не приходити в аеропорт і зв’язуватися безпосередньо зі своєю авіакомпанією. У п'ятницю аеропорт Дюссельдорфа працював в скороченому режимі через очікування серйозних збоїв.
Пасажирів закликають перевірити статус свого рейсу та звести до мінімуму ручну поклажу, щоб прискорити черги біля служби безпеки.
16 березня грецькі авіадиспетчери та працівники цивільної авіації збираються провели 24-годинний страйк через масштабну аварію 28 лютого, в результаті якої загинули 57 людей і ще 85 отримали поранення.
Перший страйк вже відбувся 2 березня: тоді залізничне сполучення по всій країні та метро в Афінах повністю зупинилися. Учасники виступили проти поганих умов праці та того, що вони описали як "відсутність модернізації грецької залізничної системи".
В усіх випадках затримки авіарейсів або поїздів пасажирам радять регулярно перевіряти офіційну інформацію та слідкувати за оновленнями в той час, який припадає на дату вашої поїздки.
Нагадаємо, у Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки.
Також нещодавно SkyUp допомогла найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева.
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