Аеропорти Європи охопили масові скасування рейсів. Що треба знати пасажирам

Після страйків, які спричинили суттєві перешкоди пасажирам аеропортів у лютому, працівники галузі транспорту знову планують нові протести напередодні Великодня.

Акції торкнуться багатьох ключових аеропортів Європи. Через це мандрівники можуть зіткнутися з перебоями рейсів в Іспанії, Франції та Великій Британії.

TRAVEL РБК-Україна публікує основне, що треба знати про затримки рейсів в аеропортах європейських країн.

Іспанія: страйки в 17 аеропортах

Деякі з найбільш завантажених аеропортів Іспанії зіткнулися зі страйками профспілок працівників наземних служб, особливо компанії Swissport, яка займається обробкою вантажів. З 27 лютого по 13 квітня вони закликали до серії 24-годинних виходів щопонеділка, щовівторка та щочетверга.

Swissport Handling надає послуги в аеропортах Мадрид-Барахас, Барселона-Ель-Прат, Реус, Аліканте, Валенсія, Мурсія, Малага, Альмерія, Саламанка, Вальядолід, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уеска, Лансароте, Гран-Канарія та Тенеріфе-Південний.

Попри страйки, працівники все одно будуть надавати мінімальні послуги, як того вимагає іспанське законодавство. Тому поки неясно, як страйки в аеропортах Іспанії вплинуть на пасажирів.

Франція: 30% рейсів скасували за добу

Профспілки по всій Франції протестують проти планів підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Раніше на протести виходили залізничники та персонал аеропортів. Наприклад, 30 відсотків рейсів з паризького аеропорту Орлі було скасовано в останній день страйку.

Фото: Через зміни у розкладі та скасування рейсів пасажирів просять перевіряти дані про польоти (Getty Images)

Оскільки протести тривають і охоплюють учасників профспілки по всій Франції, перед поїздкою варто перевірити, чи може це вплинути безпосередньо на вас: треба перевіряти насамперед сайт аеропорту, а також уточнити про зміни в авіакомпанії, з якою ви подорожуєте.

Британія: збої у рейсах на Великдень

Понад 3000 охоронців, інженерів і пожежників, які працюють в аеропорту Хітроу, теж думають виходити на страйки через низьку оплату праці. Це станеться, якщо працівники, які є членами профспілки Unite, проголосують за протести. Тоді мітинги можуть збігтися з піковим періодом Великодніх свят.

"Якщо наші члени в HAL (аеропорт Хітроу) розпочнуть страйк, це неминуче призведе до серйозних збоїв у всьому Хітроу із затримками, збоями та скасуванням рейсів", – каже регіональний координатор Unite Уейн Кінг.

Страйки охопили аеропорти Німеччини: які саме

Працівники аеропортів Німеччини беруть участь у триваючих страйках: вимагають підвищення оплати праці та скорочення робочого дня. У п’ятницю, 17 березня, профспілка Ver.di закликала наземний персонал чотирьох аеропортів залишити робочі місця втретє за місяць.

Страйки пройдуть у Кельні-Бонні, Дюссельдорфі, Штутгарті та Карлсруе. Загалом протести торкнуться п’яти міст, оскільки Кельн і Бонн мають спільний аеропорт. Пасажирів вже попередили про скасування рейсів з самого ранку п'ятниці.

Фото: Протести в Німеччині охопили відразу кілька аеропортів (Getty Images)

В аеропорту Штутгарта напередодні було скасовано всі вильоти та прильоти, мандрівникам рекомендовано не приходити в аеропорт і зв’язуватися безпосередньо зі своєю авіакомпанією. У п'ятницю аеропорт Дюссельдорфа працював в скороченому режимі через очікування серйозних збоїв.

Пасажирів закликають перевірити статус свого рейсу та звести до мінімуму ручну поклажу, щоб прискорити черги біля служби безпеки.

Греція: затримки поїздів

16 березня грецькі авіадиспетчери та працівники цивільної авіації збираються провели 24-годинний страйк через масштабну аварію 28 лютого, в результаті якої загинули 57 людей і ще 85 отримали поранення.

Перший страйк вже відбувся 2 березня: тоді залізничне сполучення по всій країні та метро в Афінах повністю зупинилися. Учасники виступили проти поганих умов праці та того, що вони описали як "відсутність модернізації грецької залізничної системи".

В усіх випадках затримки авіарейсів або поїздів пасажирам радять регулярно перевіряти офіційну інформацію та слідкувати за оновленнями в той час, який припадає на дату вашої поїздки.

Нагадаємо, у Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки.

Також нещодавно SkyUp допомогла найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева.

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