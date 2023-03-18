Аэропорты Европы охватили массовые отмены рейсов. Что нужно знать пассажирам

После забастовок, повлекших за собой существенные препятствия пассажирам аэропортов в феврале, работники отрасли транспорта снова планируют новые протесты накануне Пасхи.

Акции коснутся многих ключевых аэропортов Европы. Поэтому путешественники могут столкнуться с перебоями рейсов в Испании, Франции и Великобритании.

TRAVEL РБК-Украина публикует основное, что нужно знать о задержках рейсов в аэропортах европейских стран.

Испания: забастовки в 17 аэропортах

Некоторые из самых загруженных аэропортов Испании столкнулись с забастовками профсоюзов работников наземных служб, особенно компании Swissport, занимающейся обработкой грузов. С 27 февраля по 13 апреля они призывали к серии 24-часовых выходов по понедельникам, по вторникам и по четвергам.

Swissport Handling предоставляет услуги в аэропортах Мадрид-Барахас, Барселона-Эль-Прат, Реус, Аликанте, Валенсия, Мурсия, Малага, Альмерия, Саламанка, Вальядолид, Бургос, Логроньо, Сарагоса, Уэска, Лансароте, Гран-Канария и Тенерифе-Южный.

Несмотря на страйки, работники все равно будут предоставлять минимальные услуги, как того требует испанское законодательство. Поэтому пока неясно, как забастовки в аэропортах Испании повлияют на пассажиров.

Франция: 30% рейсов отменили в сутки

Профсоюзы по всей Франции протестуют против планов повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Раньше на протесты выходили железнодорожники и персонал аэропортов. К примеру, 30 процентов рейсов из парижского аэропорта Орли было отменено в последний день забастовки.

Фото: Из-за изменений в расписании и отмен рейсов пассажиров просят проверять данные о полетах (Getty Images)

Поскольку протесты продолжаются и охватывают участников профсоюза по всей Франции, перед поездкой стоит проверить, может ли это повлиять непосредственно на вас: нужно проверять, прежде всего, сайт аэропорта, а также уточнить об изменениях у авиакомпании, с которой вы путешествуете.

Великобритания: сбои в рейсах на Пасху

Более 3000 охранников, инженеров и пожарных, работающих в аэропорту Хитроу, тоже думают выходить на забастовки из-за низкой оплаты труда. Это произойдет, если работники, являющиеся членами профсоюза Unite, проголосуют за протесты. Тогда митинги могут совпасть с пиковым периодом Пасхальных праздников.

"Если наши члены в HAL (аэропорт Хитроу) начнут забастовку, это неизбежно приведет к серьезным сбоям во всем Хитроу с задержками, сбоями и отменой рейсов", – говорит региональный координатор Unite Уэйн Кинг.

Забастовки охватили аэропорты Германии: какие именно

Работники аэропортов Германии принимают участие в продолжающихся забастовках: требуют повышения оплаты труда и сокращение рабочего дня. В пятницу, 17 марта, профсоюз Ver.di призывал наземный персонал четырех аэропортов покинуть рабочие места в третий раз за месяц.

Забастовки пройдут в Кельне-Бонне, Дюссельдорфе, Штутгарте и Карлсруэ. В целом протесты коснутся пяти городов, поскольку у Кельна и Бонна есть общий аэропорт. Пассажиров уже предупредили об отмене рейсов с самого утра пятницы.

Фото: Протесты в Германии охватили сразу несколько аэропортов (Getty Images)

В аэропорту Штутгарта накануне отменены все вылеты и прилеты, путешественникам рекомендовано не приходить в аэропорт и связываться непосредственно со своей авиакомпанией. В пятницу аэропорт Дюссельдорфа работал в сокращенном режиме из-за ожиданий серьезных сбоев.

Пассажиров призывают проверить статус своего рейса и свести к минимуму ручную кладь, чтобы ускорить очереди у службы безопасности.

Греция: задержки поездов

16 марта греческие авиадиспетчеры и работники гражданской авиации собираются провести 24-часовую забастовку из-за масштабной аварии 28 февраля, в результате которой погибли 57 человек и еще 85 получили ранения.

Первая забастовка уже состоялась 2 марта: тогда железнодорожное сообщение по всей стране и метро в Афинах полностью остановились. Участники выступили против плохих условий труда и того, что они описали как отсутствие модернизации греческой железнодорожной системы.

Во всех случаях задержки авиарейсов или поездов пассажирам советуют регулярно проверять официальную информацию и следить за обновлениями в то время, которое приходится на дату поездки.

Напомним, в Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты.

Также недавно SkyUp помогла крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева.

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