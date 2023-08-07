85 тисяч євро на рік. Кому в Німеччині платять найбільше: список професій

Німеччина відома сильною економікою та високою якістю життя. Якщо добре вивчити мову та підтвердити свої професійні навички, в цій країні можна заробляти досить багато.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про найбільш високооплачувані вакансії у Німеччині.

1. Медичний консультант

Середня річна зарплата: 86 000 євро

Діапазон зарплат: від 61 700 до 137 700 євро на рік

У фармацевтичній галузі можна заробити непогані гроші. Медичі консультанти мають одні з найвищих зарплат в Німеччині.

Медичний радник надає консультації фармацевтичним і медичним компаніям. Часто в таких консультаціях є й наукова складова. Щоб стати медичним консультантом, треба мати медичну освіту, клінічний досвід і кваліфікацію в галузі фармацевтичної медицини або клінічних досліджень.

Медичні консультанти забезпечують виконання нормативних актів, допомагають у маркетингу та продажах продукції, а також зазвичай повинні мати навички лідерства, комунікації та концепції розробки ліків і маркетингу.

Ті, хто отримав таку спеціальність за кордоном, можуть працювати медичними консультантами й у Німеччині. Але для цього кваліфікацію треба підтверджувати на іспитах.

2. Лікар

Середня річна зарплата: 85 100 євро

Діапазон зарплат: від 47 400 до 142 200 євро на рік

Професія лікаря надає чудові можливості з високими стартовими зарплатами. Це одна з найбільш високооплачуваних робіт у Німеччині. Важливо зазначити, що потенціал заробітку може відрізнятися залежно від вашого професійного досвіду та конкретної галузі медицини, у якій ви вибрали спеціалізацію.

Фото: Лікарі – дуже поважна професія в Німеччині (unsplash.com)

До того ж, в Німеччині постійно не вистачає лікарів, тому до них великі черги, а сам прийом у лікаря може проходити недовго.

Лікарі, які пройшли навчання за кордоном, можуть займатися медичною практикою в Німеччині, але їхню освіту та кваліфікацію треба також підтверджувати на іспитах, як і у випадках з медичними консультантами (щоправда, специфіка тут інша).

3. Пілот

Середня річна зарплата: 83 300 євро

Діапазон зарплат: від 27 600 до 160 900 євро

У Німеччині є багато варіантів підготовки таких фахівців. Можна вчитися на пілота авіакомпанії, пілота корпоративної/ділової авіації, пілота вантажного транспорту чи навіть пілота-інструктора.

Приготуйтеся до того, що вам висуватимуть вимоги по віку, знанню англійської та інших мов, мати базову медичну підготовку тощо.

Пілоти, наприклад цивільної авіації, отримують одну з найвищих зарплат у Німеччині. Але враховуйте, що навчання на пілота в будь-якій країні ЄС може коштувати дорого.

4. Юрист

Середня річна зарплата: 82 900 євро

Діапазон зарплат: від 38 000 до 146 000 євро

Якщо ви коли-небудь мріяли отримати фах юриста, можна розглянути Німеччину як країну де можна стати таким фахівцем. Щоправда, якщо ви вивчилися на юриста в іншій країні, треба пройти доволі довгий шлях, що працювати за фахом і тут, адже потрібне знання не тільки мови, а й місцевого законодавства.

Фото: Якщо ви хочете працювати юристом, краще відразу проходити навчання саме в Німеччині (unsplash.com)

Однією з великих переваг вивчення права в Німеччині є висока якість освіти від відомих і фахових юридичних шкіл. Хоча більшість юридичних програм викладаються німецькою мовою, але доступні також програми англійською.

Щоб отримати повну кваліфікацію юриста, після профільного навчання необхідно скласти державний іспит і пройти дворічне стажування. Академічні вимоги включають атестат про закінчення середньої школи, володіння німецькою та англійською мовами, а також вищу освіту в галузі права або її еквівалент. Виступ на цей шлях відкриє двері до повноцінної юридичної кар’єри.

5. Консультант з управління бізнесом

Середня річна зарплата: 82 000 євро

Діапазон зарплат: від 40 200 до 141 700 євро

Консультанти з менеджменту надають консультаційні послуги з оптимізації ефективності бізнесу будь-яких галузей. Вони проводять дослідження, аналізи та семінари, представляючи висновки та рекомендації клієнтам.

Необхідний мінімум – ступінь бакалавра. І залежно від галузі вам також може знадобитися спеціальна підготовка в таких сферах, як ІТ, фінанси та кадри. Основні навички включають роботу в команді, вирішення кризових проблем, стратегічне планування та високу обізнаність у бізнес-справах.

6. Розробник програмного забезпечення, керівник IT-проектів

Середня річна зарплата: 81 500 євро

Діапазон зарплат: від 58 100 до 123 700 євро

У Німеччині вакансії розробників програмного забезпечення пропонують привабливу винагороду, доступно багато вакансій на різних посадах. Архітектори програмного забезпечення отримують найвищу зарплату.

Архітектор програмного забезпечення розробляє програми та розробляє загальний формат для функцій та інтерфейсів того чи іншого продукту. Архітектор розробляє специфікації продукту високого рівня, забезпечує технічне керівництво та інструктаж для розробників та інженерів. Сильні технічні навички та досвід розробки програмного забезпечення є важливими.

Фото: Керівники айті-проектів отримують одну з найвищих зарплат в Німеччині (unsplash.com)

8. Керівники технічних проектів

Середня річна зарплата: 79 900 євро

Діапазон зарплат: від 53 800 до 132 500 євро

Такі фахівці займаються управлінням великими програмними системами, що зазвичай складаються з кількох різних проектів, забезпечує безперебійну роботу технологічного процесу на заводах, фабриках, у великих компаніях різних галузей.

У Німеччині для цього треба мати вищу освіту в галузі комп’ютерних наук, бізнес-інформаційних систем, бізнес-адміністрування або інших суміжних галузей.

9. Юридичний консультант

Середня річна зарплата: 78 900 євро

Діапазон зарплат: від 50 600 до 123 800 євро

Юридичні консультанти надають експертні консультаційні послуги окремим особам і організаціям. Хоча вони можуть не представляти клієнтів у суді, як це роблять юристи, але пропонують комплексну юридичну підтримку вищому керівництву компаній.

До їхніх обов’язків входить забезпечення дотримання внутрішнього контролю, розрахунок ризиків і складання договорів щодо патентів і торгових марок.

Юридичні консультанти надають поради керівникам компаній, допомагаючи їм зорієнтуватися в особливостях законів і нормативних актів, які впливають на їхній бізнес. Враховуючи складність правової системи Німеччини, роль юридичних консультантів стає ще більш необхідною.

Раніше ми розповідали, яких фахівців найбільше не вистачає в Німеччині.

Також повідомлялося, в яких країнах Європи – найвищі зарплати.

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