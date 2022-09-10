Кадровый кризис. В Германии остро не хватает специалистов: кого ищут чаще всего

В стране придумали план привлечения мигрантов с высокой квалификацией

В ближайшие месяцы министерство труда Германии представит федеральному правительству предложение новую возможность для квалифицированных иностранцев. В стране хотят создать так называемую "карту возможностей". Ее будут выдавать по балльной системе.

Но эксперты говорят, что это не решит все проблемы с дефицитом кадров: население страны стареет, и во многих сферах не хватает специалистов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

"Карта возможностей". Кого будут привлекать на работу

Программа для мигрантов будет включать четыре критерия: соискатель должен быть не моложе 35 лет, иметь ученую степень, опыт работы не менее трех лет, знание языков или ранее был в Германии. Тому, кто соответствует хотя бы трем из этих четырех критериев, дадут возможность приехать в Германию и искать там работу.

"Нам нужно больше иммиграции. Осенью мы представим для этого современный иммиграционный закон. Мы вводим карту возможностей с прозрачной системой баллов, чтобы людям, которые нужны нашей стране, было легче приезжать к нам", — сказал министр труда Хубертус Хайль.

Фото: В Германии создадут "карту возможностей" для привлечения квалифицированных мигрантов (freepik.com)

Однако, по словам основателя SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами, в последующие годы Германии придется придумать нечто большее, чем "карта возможностей". Ведь надо восполнить пробелы в рабочей силе во многих отраслях.

"Карта возможностей" — хорошее начало, но этого недостаточно. В последние годы мы наблюдаем, как Германия движется к упрощению некоторых законов о трудовой миграции, чтобы сократить нехватку рабочей силы, и властям придется продолжать смягчать эти законы и создавать менее бюрократические процедуры", — сказал Байрами.

Через 15 лет Германия потеряет почти треть сотрудников

Комментируя заявление министра Хайля о том, что у карты возможностей будет годовое ограничение на количество выдаваемых таких карт, Байрами говорит, что ограничение должно будет увеличиваться каждый год, чтобы соответствовать потребностям рынка труда Германии.

Причин, по которым Германии нужно больше рабочих, много. Средний возраст населения страны сейчас намного выше, чем раньше. И в ближайшие годы выйдут на пенсию множество людей. Почти 13 миллионов экономически активных людей достигнут установленного законом пенсионного возраста в ближайшие 15 лет.

Немецкое статистическое управление Statista предупреждает: как только поколение бэби-бумеров начнет выходить на пенсию, рынок труда страны потеряет миллионы экономически активных людей. По прогнозу ведомства, к 2036 году на пенсию выйдут 12,9 млн человек, родившихся в период с 1957 по 1969 год, которые в настоящее время являются частью рынка труда Германии.

Фото: Население Германии продолжает стареть (unsplash.com)

"Это чуть менее 30% экономически активного населения, доступного на рынке труда в 2021 году. К 2036 году Германия потеряет почти треть своих нынешних работников", — отмечается в пресс-релизе.

Даже если все люди в возрасте от 15 до 24 лет в Германии начнут работать после окончания учебы, их число все равно будет очень низким и составит 8,4 млн экономически активных людей в 2021 году по сравнению с числом пенсионеров.

Нехватка рабочих в Германии – на рекордном уровне

Свежий ежегодный опрос ifo Business показал, что в начале августа этого года нехватка квалифицированных рабочих достигла нового максимума в Германии. Она затронула почти половину компаний страны. В апреле 2022 года 43,6% компаний пострадали от нехватки сотрудников. А уже в августе этот показатель увеличился до рекордно высокого уровня - 49,7%.

По словам эксперта по рынку труда Института ifo Стефана Зауэра, из-за нехватки персонала все больше компаний в Германии будут вынуждены отказаться от ведения бизнеса: "В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема, вероятно, станет более серьезной".

Фото: Нехватка сотрудников в стране затронула целый список отраслей и профессий (freepik.com)

По данным ifo Business, многие сферы значительно пострадали, и сейчас в Германии остро требуются специалисты во многих отраслях. В частности:

поставщики услуг – 54,2% компаний сообщили о нехватке квалифицированных рабочих;

индустрия размещения и мероприятий – около 64% нехватки сотрудников;

склады и хранение продукции – 62,4%;

производственный сектор – 44,5%;

производство продуктов питания – 58,1%

производство оборудования для обработки данных и изделий из металла – 57%;

розничные предприятия – 41,9%;

строительные компании – 39,3%;

оптовики – 36,3%.

Население Германии сократится на 14% к 2060 году

В 2021 году коэффициент рождаемости в Германии вырос впервые с 2017 года: тогда в стране родилось на 22 000 детей больше, чем в 2020-м. Тем не менее, коэффициент рождаемости среди граждан Германии остается низким. По данным Евростата, к 2060 году население Германии сократится на 14%. Средний возраст в стране с каждым гордом увеличивается: в 2020 году он составил 44,6 года – на 0,01 больше, чем годом ранее.

Социолог из Берлинского института народонаселения и развития Штеффен Кренерт отмечает, что с 1972 года в Германии число смертей превысило число рождений. Это постоянно увеличивает разрыв между рождаемостью и смертностью.

"Коэффициент рождаемости, определяемый как число рождений на тысячу жителей, в Германии снижается с каждым годом. Даже с учетом иммиграции население Германии испытывает отрицательный рост", — говорит он.

Поскольку население одновременно сокращается и стареет, потребность в привлечении большего количества иностранных рабочих из-за пределов Германии с каждым годом становится все острее.

Тем временем в Великобритании нашли работу рекордное число украинцев.

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