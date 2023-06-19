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Не тільки черги. Чому прийом у лікарів в Німеччині триває всього 7 хвилин

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Понеділок 19 червня 2023 11:43
Не тільки черги. Чому прийом у лікарів в Німеччині триває всього 7 хвилин Фото: Прийом у лікаря в Німеччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Українці в Німеччині нерідко дивуються чергам до лікарів: очікування може складати кілька місяців. Але виявилося, що й сам візит до лікаря також може тривати недовго. Середній прийом лікаря в Німеччині триває лише 7,6 хвилини.

Такі дані оприлюднили у дослідженні Кембриджського університету, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TheLocal.de.

24% роботи бюрократія. Чому прийоми у лікарів тривають недовго

За даними опитування, проведеного компанією Infratest dimap, мільйони німців незадоволені коротким часом, який вони проводять на прийомі у своїх лікарів. Більше п'ятої частини населення вважає, що їхній лікар не вирішив належним чином їхні проблеми, а серед пацієнтів віком до 34 років так думає кожен третій.

У Кембриджському університеті з'ясували, що в Німеччині на кожного пацієнта виділяється в середньому лише 7,6 хвилин – значно менше, ніж в інших європейських країнах. Одна з причин – бюрократія.

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"Індекс бюрократії Національної асоціації лікарів загального медичного страхування за 2020 рік показав, що бюрократія займає 61 робочий день на рік, що еквівалентно 24% робочого часу", – пише видання.

Не тільки черги. Чому прийом у лікарів в Німеччині триває всього 7 хвилинФото: В Німеччині на кожного пацієнта виділяється в середньому лише 7,6 хвилин – значно менше, ніж в інших європейських країнах (unsplash.com)

Колишній голова Експертної групи з охорони здоров’я Фердинанд Герлах аналізував це питання протягом багатьох років і каже, що німці надто часто відвідують лікарів і часто з "невідповідних причин". Система, яка стимулює записувати пацієнтів щоквартально та дозволяє їм обирати будь-якого лікаря, сприяє цій проблемі. І в результаті пацієнти часто звертаються до "неправильних" спеціалістів і отримують непотрібне або неадекватне лікування, каже він.

Федеральний міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах наголошує, що пацієнтам треба приділяти достатньо часу, і що "розмови про медицину" — це не розкіш, а необхідність для кращого медичного обслуговування.

Лікар загальної практики у Флерсхаймі Штефан Граафен каже, що іноді йому вдається поспілкуватися з понад 50 пацієнтами на день, і він хотів би приділяти їм більше часу. Але це ускладнюється додатковими двома годинами бюрократії: щодня після консультацій йому треба заповнювати безліч паперів.

Нагадаємо, понад мільйон українців разом із тимчасовим захистом у Німеччині отримали доступ до німецької системи охорони здоров'я. Багатьох вразили черги до лікарів у порівнянні з українськими медичними закладами. Ми писали, за що українці критикують і хвалять медицину в Німеччині.

Також юрист розповіла РБК-Україна, що треба знати про медичне страхування біженців у Європі.

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