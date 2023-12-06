До 700 євро. За що можуть оштрафувати водіїв у Польщі взимку

Водії у Польщі взимку можуть стикнутися із штрафами на значні суми. Наприклад, якщо розігріватимуть двигун чи погано очисять автомобіль від снігу.
За що можуть оштрафувати водіїв у зимовий період у Польщі та скільки доведеться заплатити за різні види порушень, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
За безпекою дорожнього руху та дотриманням водіями правил у Польщі прискіпливо стежать. Тому слід бути готовим до сплати штрафів від 50 злотих (11,5 євро). Наприклад, заплатити доведеться за такі порушення:
За останнє порушення у водія можуть тимчасово забрати реєстраційну картку. Раніше за це карали штрафом у 500 злотих (115 євро) та 6 штрафними балами.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі штрафуватимуть за неправильну їзду на велосипеді та самокаті. Із 20 жовтня працівники муніципальної поліції отримали право виписувати такі штрафи.
Раніше ми писали, які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі.
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