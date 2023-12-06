До 700 евро. За что могут оштрафовать водителей в Польше зимой

Водители в Польше зимой могут столкнуться со штрафами на значительные суммы. Например, если будут разогревать двигатель или плохо очистят автомобиль от снега.
За что могут оштрафовать водителей в зимний период в Польше и сколько придется заплатить за разные виды нарушений, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
За безопасности дорожного движения и соблюдением водителями правил в Польше придирчиво следят. Поэтому нужно быть готовым к уплате штрафов от 50 злотых (11,5 евро). Например, заплатить придется за такие нарушения:
За последнее нарушение у водителя могут временно забрать регистрационную карту. Ранее за это наказывали штрафом в 500 злотых (115 евро) и 6 штрафными баллами.
Напомним, мы писали, что в Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате. С 20 октября работники муниципальной полиции получили право выписывать такие штрафы.
Раньше мы писали, какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше.
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