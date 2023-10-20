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До 13 000 гривень. У Польщі штрафуватимуть за неправильну їзду на велосипеді та самокаті

П'ятниця 20 жовтня 2023 13:12
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До 13 000 гривень. У Польщі штрафуватимуть за неправильну їзду на велосипеді та самокаті Фото: Велосипедист у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 20 жовтня працівники муніципальної поліції у Польщі отримали право виписувати штрафи за порушення правил пересування на велосипеді чи самокаті.

За що можуть штрафувати людей, які керують немоторними транспортними засобами, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Штрафи можуть отримати люди, які пересуватимуться на велосипеді, електросамокаті по дорозі загального користування, у житловій зоні чи проїжджій зоні. Зокрема, штрафуватимуть тих, хто їздитиме по тротуару для пішоходів – на суму від 50 до 200 злотих (432-1730 грн).

Водночас, ті, хто керує немоторними транспортними засобами без необхідних прав, будуть оштрафовані на суму до 1500 злотих (приблизно 13000 грн).

Згідно із правилами, дітям до 10 років дозволяється кататися на велосипедах і самокатах тільки в супроводі дорослого. А у віці від 10 до 18 років необхідно мати принаймні велосипедну картку або водійські права категорії A1, AM, B1 або T. Для дорослих достатньо посвідчення особи.

Також догану або штраф до 1500 злотих отримати за такі правопорушення:

  • ненадання дороги пішоходу;
  • об'їзд транспортного засобу, який зупинився перед пішохідним переходом;
  • непропуск на переході людей із інвалідністю.

Велосипедну картку можна отримати, здавши іспит на право їзди на велосипеді у школі або у воєводському осередку дорожнього руху. Діти повинні вміти не лише їздити, але й знати загальні правила, знаки та вміти надавати першу допомогу.

Раніше ми писали, які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі.

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