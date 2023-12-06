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До 700 євро. За що можуть оштрафувати водіїв у Польщі взимку

Середа 06 грудня 2023 14:03
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До 700 євро. За що можуть оштрафувати водіїв у Польщі взимку Фото: Дорожня поліція у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Водії у Польщі взимку можуть стикнутися із штрафами на значні суми. Наприклад, якщо розігріватимуть двигун чи погано очисять автомобіль від снігу.

За що можуть оштрафувати водіїв у зимовий період у Польщі та скільки доведеться заплатити за різні види порушень, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

За безпекою дорожнього руху та дотриманням водіями правил у Польщі прискіпливо стежать. Тому слід бути готовим до сплати штрафів від 50 злотих (11,5 євро). Наприклад, заплатити доведеться за такі порушення:

  • 50 злотих (11,5 євро) – за залишення авто з увімкненим двигуном для його розігріву;
  • 100 злотих (23 євро) – за залишення двигуна увімкненим під час простою в зоні житлової забудови;
  • 200 злотих (46 євро) – штраф за неувімкнення світлових сигналів під час руху в умовах зниженої видимості. Від 150 до 300 злотих (34,5-69 євро) – за зупинку чи стоянку в таких умовах;
  • 300 злотих (69 євро) – за очищення від снігу автомобіля з увімкненим двигуном;
  • 300 злотих (69 євро) і 8 штрафних балів – штраф за неочищені від снігу фари;
  • 500 злотих (115 євро) – за їзду на "лисій" гумі. Визначених дат для заміни не існує, це залежить від погодних умов;
  • 500 злотих і 8 штрафних балів – за не очищені від снігу реєстраційні номери;
  • 3 000 злотих (691,5 євро) – штраф за рух автомобілем, який недостатньо очищений від снігу.

За останнє порушення у водія можуть тимчасово забрати реєстраційну картку. Раніше за це карали штрафом у 500 злотих (115 євро) та 6 штрафними балами.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі штрафуватимуть за неправильну їзду на велосипеді та самокаті. Із 20 жовтня працівники муніципальної поліції отримали право виписувати такі штрафи.

Раніше ми писали, які штрафи за перевищення швидкості діють у Польщі.

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Польща ПДД штрафи водії
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