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До 700 евро. За что могут оштрафовать водителей в Польше зимой

Среда 06 декабря 2023 14:03
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До 700 евро. За что могут оштрафовать водителей в Польше зимой Фото: Дорожная полиция в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Водители в Польше зимой могут столкнуться со штрафами на значительные суммы. Например, если будут разогревать двигатель или плохо очистят автомобиль от снега.

За что могут оштрафовать водителей в зимний период в Польше и сколько придется заплатить за разные виды нарушений, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

За безопасности дорожного движения и соблюдением водителями правил в Польше придирчиво следят. Поэтому нужно быть готовым к уплате штрафов от 50 злотых (11,5 евро). Например, заплатить придется за такие нарушения:

  • 50 злотых (11,5 евро) – за оставление авто с включенным двигателем для его разогрева;
  • 100 злотых (23 евро) – за оставление двигателя включенным во время простоя в зоне жилой застройки;
  • 200 злотых (46 евро) – штраф за невключение световых сигналов во время движения в условиях пониженной видимости. От 150 до 300 злотых (34,5-69 евро) – за остановку или стоянку в таких условиях;
  • 300 злотых (69 евро) – за очистку от снега автомобиля с включенным двигателем;
  • 300 злотых (69 евро) и 8 штрафных баллов – штраф за неочищенные от снега фары;
  • 500 злотых (115 евро) – за езду на "лысой" резине. Определенных дат для замены не существует, это зависит от погодных условий;
  • 500 злотых и 8 штрафных баллов – за не очищенные от снега регистрационные номера;
  • 3 000 злотых (691,5 евро) – штраф за движение автомобилем, недостаточно очищенный от снега.

За последнее нарушение у водителя могут временно забрать регистрационную карту. Ранее за это наказывали штрафом в 500 злотых (115 евро) и 6 штрафными баллами.

Напомним, мы писали, что в Польше будут штрафовать за неправильную езду на велосипеде и самокате. С 20 октября работники муниципальной полиции получили право выписывать такие штрафы.

Раньше мы писали, какие штрафы за превышение скорости действуют в Польше.

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