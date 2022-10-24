До 30 днів. Як українцям отримати безкоштовне житло від Airbnb

Платформа United for Ukraine поновила програму пошуку житла у Європі для українських біженців, яким ніде зупинитися.

Сім'ї з дітьми зможуть отримати дах над головою на термін до 30 днів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку United4Ukraine у Facebook.

За яких умов можна претендувати на безкоштовне розміщення від Airbnb

Від початку війни тимчасове житло за допомогою платформи у партнерстві із Airbnb змогли знайти понад 11 тисяч українців.

"Це сотні сімей, що знайшли тимчасовий прихисток та змогли зосередитись на вирішенні інших важливих питань, пов‘язаних з переїздом в нову країну", - зазначається на сторінці організації.

31 серпня програма пошуку тимчасового житла закінчилася. Втім, днями платформа поновила цей вид допомоги біженцям – пошук варіантів короткострокового розміщення триватиме до 31 грудня 2022 року.

Зазначається, що подати заявку на тимчасове житло у Європі можна на платформі. Втім, є певні умови:

житло надається лише сім‘ям з дітьми;

житло надається від 7 до 30 днів;

проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine.

Фото: Біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Яку інформацію потрібно буде надати, щоб отримати житло

Для того, щоб отримати безкоштовне розміщення, біженці мають надати інформацію, кому, де і на який термін потрібне житло.

Також потрібне підтвердження, що родина шукає житло, бо виїхала з України через війну. Підтвердити свою особу можна за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання в Україні.

Також важливий штамп у паспорті, що родина виїхала з Україні після 24 лютого 2022 року.

Фото: Біженці на кордоні Румунії (gettyimages.com)

United For Ukraine — це міжнародна організація, яку створили у першы дны выйни для допомоги українським біженцям за кордоном. У перші тижні до ініціативи допомоги українцям долучилися понад 150 волонтерів у 34 країнах. До фахівців платформи можна звертатися за такою допомогою:

інформаційною;

юридичною;

психологічною

освітньою;

у працевлаштуванні.

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