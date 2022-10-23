"Потяг-привид" до Варшави. В "Укрзалізниці" розкрили секрет придбання квитків

Із початку війни основним транспортом для виїзду за кордон стали потяги. На один з найпопулярніших напрямків – Київ – Варшава – українцям рідко вдається купити білети на потрібні дати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

В чому "секрет" цього поїзда до Польщі, розповів у Facebook керівник з комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

В чому особливість спального поїзда з Києва до Варшави

Варшавський поїзд - улюблена тема обговорення у соцмереж і вже предмет народного фольклору, пише Олександр Шевченко.

"Обміняю ліву нирку на квиток до Варшави!", "Де той потяг-привид і чому на нього 4 тижні нема квитків?", - наводить він типові запитання.

Втім, у дефіцитності місць у варшавському потягу є пояснення: у ЄС та України різна ширина колій - 1435 мм проти наших 1520 мм.

"Так склалося історично, англійці з Ліверпуля та Манчестера відштовхувалися від ширини існуючих доріг і мостів, які в свою чергу спиралися на ширину кінної повозки у дві кінських дупи, а росімперія спиралася на те, щоб "не як у них і щоб ворог не заїхав своїми вагонами". Це довга історія, можна було б за 30 років і протягнути євроколію хоча б до Львова, але маємо те, що маємо", - пише керівник з комунікацій "Укрзалізниці".

Фото: Варшавський потяг у Києві (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Це є причиною того, що до Варшави і Відня з України можуть проїхати тільки вагони зі змінними візками - так звані "ріци".

"Тобто до кордону це чудо їде нашою колією, на кордоні залізнична магія підіймає його над землею, у пасажирів оголошується перекур на2-4 години, переставляється євровізок - і вагон чухає далі під польським або угорським локомотивом", - розповідає він.

Це і є відповіддю на запитання, чому "просто не додати вагонів" на дефіцитний напрямок. Бо їх таких більше нема, а тим, що є - 42 роки в середньому. Й добре, що вони ще на ходу, відзначає Шевченко.

Система продажів: як доїхати потягом до Польщі і навпаки

Усі ключові міжнародні рейси є онлайн на booking.uz.gov.ua:

Київ - Варшава Всходня;

Київ – Хелм;

Київ – Перемишль;

Запоріжжя - Перемишль (через Дніпро);

Одеса - Перемишль (через Львів).

Тільки в касах можна купити квитки на рейси:

Київ - Відень (через Будапешт);

Чоп - Чієрна над Тісоу;

Чоп – Захонь;

Мукачево - Будапешт (часом за притаманною тільки угорцям логікою скорочений до Чопа або до Захоні).

Це пояснюється тим, що тільки в касах продають рейси неукраїнських поїздів та окремо виключний випадок з віденськими вагонами, місця на які можна знайти на австрійському сайті - але все одно легше в касі, бо все одно треба роздруковувати.

Фото: У варшавського поїзда мало вагонів (twitter.com/AndyBTravels)

Між тим, у чат-боті та застосунку міжнародних квитків поки що немає, але скоро будуть.

"Для поїздів, які продаються онлайн, немає окремих касових квот. Тобто це абсолютний міф, що на Варшаву квиток легше взяти в касі, коли онлайн нема: все тягнеться з однієї системи. Єдина причина дефіциту - 150 місць на 3000 охочих", - пояснив Олександр Шевченко.

За його словами, наразі продаж білетів відкритий глибиною до 5 листопада включно, бо з 6 листопада будуть вноситися зміни.

Що робити пасажиру, якщо нема квитків до Варшави

"Яке рішення для пасажира, який ніяк не вполює квиток на Варшаву? Елементарне: маса варіантів доїхати з пересадкою через той же Перемишль або Хелм. Причому ми зробили цілий окремий сайт з усіма можливими стиковками і навіть найближчими аеропортами, бо ми розуміємо, що Варшава переважно потрібна як хаб для перельоту в умовний Дублін, Лісабон або Рим", - пише представник "Укрзалізниці".

Також варто пам'ятати про аеропорти Кошице, Жешува, Кракова, куди дістатися іноді вдвічі легше.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово відкривають компанії у Польщі.