"Потяг-привид" до Варшави. В "Укрзалізниці" розкрили секрет придбання квитків
Із початку війни основним транспортом для виїзду за кордон стали потяги. На один з найпопулярніших напрямків – Київ – Варшава – українцям рідко вдається купити білети на потрібні дати, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
В чому "секрет" цього поїзда до Польщі, розповів у Facebook керівник з комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.
В чому особливість спального поїзда з Києва до Варшави
Варшавський поїзд - улюблена тема обговорення у соцмереж і вже предмет народного фольклору, пише Олександр Шевченко.
"Обміняю ліву нирку на квиток до Варшави!", "Де той потяг-привид і чому на нього 4 тижні нема квитків?", - наводить він типові запитання.
Втім, у дефіцитності місць у варшавському потягу є пояснення: у ЄС та України різна ширина колій - 1435 мм проти наших 1520 мм.
"Так склалося історично, англійці з Ліверпуля та Манчестера відштовхувалися від ширини існуючих доріг і мостів, які в свою чергу спиралися на ширину кінної повозки у дві кінських дупи, а росімперія спиралася на те, щоб "не як у них і щоб ворог не заїхав своїми вагонами". Це довга історія, можна було б за 30 років і протягнути євроколію хоча б до Львова, але маємо те, що маємо", - пише керівник з комунікацій "Укрзалізниці".
Фото: Варшавський потяг у Києві (facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Це є причиною того, що до Варшави і Відня з України можуть проїхати тільки вагони зі змінними візками - так звані "ріци".
"Тобто до кордону це чудо їде нашою колією, на кордоні залізнична магія підіймає його над землею, у пасажирів оголошується перекур на2-4 години, переставляється євровізок - і вагон чухає далі під польським або угорським локомотивом", - розповідає він.
Це і є відповіддю на запитання, чому "просто не додати вагонів" на дефіцитний напрямок. Бо їх таких більше нема, а тим, що є - 42 роки в середньому. Й добре, що вони ще на ходу, відзначає Шевченко.
Система продажів: як доїхати потягом до Польщі і навпаки
Усі ключові міжнародні рейси є онлайн на booking.uz.gov.ua:
- Київ - Варшава Всходня;
- Київ – Хелм;
- Київ – Перемишль;
- Запоріжжя - Перемишль (через Дніпро);
- Одеса - Перемишль (через Львів).
Тільки в касах можна купити квитки на рейси:
- Київ - Відень (через Будапешт);
- Чоп - Чієрна над Тісоу;
- Чоп – Захонь;
- Мукачево - Будапешт (часом за притаманною тільки угорцям логікою скорочений до Чопа або до Захоні).
Це пояснюється тим, що тільки в касах продають рейси неукраїнських поїздів та окремо виключний випадок з віденськими вагонами, місця на які можна знайти на австрійському сайті - але все одно легше в касі, бо все одно треба роздруковувати.
Фото: У варшавського поїзда мало вагонів (twitter.com/AndyBTravels)
Між тим, у чат-боті та застосунку міжнародних квитків поки що немає, але скоро будуть.
"Для поїздів, які продаються онлайн, немає окремих касових квот. Тобто це абсолютний міф, що на Варшаву квиток легше взяти в касі, коли онлайн нема: все тягнеться з однієї системи. Єдина причина дефіциту - 150 місць на 3000 охочих", - пояснив Олександр Шевченко.
За його словами, наразі продаж білетів відкритий глибиною до 5 листопада включно, бо з 6 листопада будуть вноситися зміни.
Що робити пасажиру, якщо нема квитків до Варшави
"Яке рішення для пасажира, який ніяк не вполює квиток на Варшаву? Елементарне: маса варіантів доїхати з пересадкою через той же Перемишль або Хелм. Причому ми зробили цілий окремий сайт з усіма можливими стиковками і навіть найближчими аеропортами, бо ми розуміємо, що Варшава переважно потрібна як хаб для перельоту в умовний Дублін, Лісабон або Рим", - пише представник "Укрзалізниці".
Також варто пам'ятати про аеропорти Кошице, Жешува, Кракова, куди дістатися іноді вдвічі легше.
Нагадаємо, ми писали, що українці масово відкривають компанії у Польщі.