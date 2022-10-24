До 30 дней. Как украинцам получить бесплатное жилье от Airbnb

Платформа United for Ukraine возобновила программу поиска жилья в Европе для украинских беженцев, которым негде остановиться.

Семьи с детьми смогут получить крышу над головой на срок до 30 дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу United4Ukraine в Facebook.

При каких условиях можно претендовать на бесплатное размещение от Airbnb

С начала войны временное жилье с помощью платформы в партнерстве с Airbnb смогли найти более 11 тысяч украинцев.

"Это сотни семей, которые нашли временное убежище и смогли сосредоточиться на решении других важных вопросов, связанных с переездом в новую страну", - отмечается на странице организации.

31 августа программа поиска временного жилья закончилась. Впрочем, на днях платформа возобновила этот вид помощи беженцам – поиск вариантов краткосрочного размещения продлится до 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что подать заявку на временное жилье в Европе можно на платформе. Впрочем, есть определенные условия:

жилье предоставляется только семьям с детьми;

жилье предоставляется от 7 до 30 дней;

проживание предоставляется только лицам, ранее не пользовавшимся услугами United for Ukraine.

Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)

Какую информацию нужно будет предоставить, чтобы получить жилье

Для того чтобы получить бесплатное размещение, беженцы должны предоставить информацию, кому, где и на какой срок нужно жилье.

Также нужно подтверждение, что семья ищет жилье, потому что уехала из Украины из-за войны. Подтвердить свою личность можно с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство в Украине.

Также важен штамп в паспорте, что семья уехала из Украины после 24 февраля 2022 года.

Фото: Беженцы на границе Румынии (gettyimages.com)

United For Ukraine — это международная организация, созданная в первые дни войны для помощи украинским беженцам за рубежом. В первые недели к инициативе помощи украинцам присоединились более 150 волонтеров в 34 странах. К специалистам платформы можно обращаться за такой помощью:

информационной;

юридической;

психологической;

образовательной;

в трудоустройстве.

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